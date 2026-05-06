Global_Chronicles
Глава Xbox заменила ветеранов с 20-ти летним стажем в Microsoft на экс-коллег из CoreAI и Instacart
Генеральный директор Xbox Аша Шарма провела реорганизацию руководства. Она уволила двух ветеранов с двадцатилетним стажем в Microsoft и наняла пятерых новых руководителей из CoreAI и Instacart.

Аша Шарма возглавила Xbox два месяца назад. За это время она успела запустить проект Helix для консолей следующего поколения и снизить цену на Xbox Game Pass Ultimate. Теперь она меняет руководящий состав.

Источник изображения: Xbox

Кевин Гаммилл, корпоративный вице-президент по пользовательскому опыту и разработке игр, покидает Microsoft. Роанн Сонес, вице-президент по устройствам и экосистеме Xbox, после летнего отпуска перейдет на консультативную должность. Оба проработали в компании более двадцати лет. Ответственность за их работу лежит на предыдущем главе Xbox Филе Спенсере.

В служебной записке, с которой ознакомился CNBC, Шарма написала: «Нам нужно эволюционировать в том, как мы работаем и как организованы на всей нашей платформе. Сейчас слишком сложно быстро добиться результатов. Мы слишком много времени тратим на внутренние процессы, а не на взаимодействие с сообществом, и нам не хватает необходимой глубины в некоторых фундаментальных аспектах».

На место уволенных Шарма приводит пятерых новых руководителей. Все они связаны с ее прошлой работой в CoreAI. Джаред Палмер, бывший вице-президент CoreAI и GitHub, станет вице-президентом по разработке Xbox и советником по «вкусу». Тим Аллен из CoreAI и GitHub возглавит дизайн-отдел. Джонатан Маккей, работавший в Meta* и OpenAI, займется стратегией развития Xbox. Дэвид Шлосс переходит из Instacart на позицию руководителя подписки и облачных сервисов.

Шарма назвала этот шаг «привлечением новых лидеров с потребительской и технической экспертизой, которой у нас пока нет». Это прямое указание на пробел, который остался после эпохи Спенсера.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#microsoft #xbox #реорганизация #аша шарма #coreai
Источник: wccftech.com
