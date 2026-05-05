Компания RingConn выпустила третье поколение умного кольца с новыми функциями мониторинга здоровья. Устройство получило вибромотор и расширенные возможности анализа состояния организма.

Рынок носимых устройств продолжает развиваться, и компактные форматы получают новые функции без заметного увеличения размеров. Очередной пример — обновленная модель умного кольца.

Компания RingConn представила модель RingConn Gen 3 с рядом аппаратных и программных изменений. Кольцо выполнено из титана, а внутренняя часть покрыта медицинской эпоксидной смолой. Толщина составляет около 2,3 мм, вес варьируется от 2,5 до 3,5 грамм.

Внутри установлены стандартные для таких устройств датчики: измеритель сердечного ритма, температурный сенсор и акселерометр. Главным обновлением стал встроенный вибромотор. Он подает сигналы при низком заряде, повышенном уровне стресса или длительной неподвижности, снижая необходимость постоянно проверять приложение.

Функция Vascular Health Insights отслеживает изменения артериального давления в ночное время. Разработчики подчеркивают, что система не предназначена для медицинской диагностики и показывает динамику показателей.

Дополнительно устройство анализирует апноэ во сне и ведет прогнозирование цикла для женщин. Кольцо фиксирует уровень кислорода в крови, физическую активность и автоматически распознает базовые виды нагрузки.

Время работы достигает 11–14 дней без вибрации. С включенной функцией оно сокращается до 10–12 дней. Кольцо поддерживает iOS и Android, синхронизируется с Apple Health и Google Health Connect, а также может хранить данные до 10 дней без подключения к смартфону.