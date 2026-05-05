Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
RingConn представила умное кольцо Gen 3 с вибромотором и анализом давления во время сна
Компания RingConn выпустила третье поколение умного кольца с новыми функциями мониторинга здоровья. Устройство получило вибромотор и расширенные возможности анализа состояния организма.

Рынок носимых устройств продолжает развиваться, и компактные форматы получают новые функции без заметного увеличения размеров. Очередной пример — обновленная модель умного кольца. 

Изображение: GizmoChina 

Компания RingConn представила модель RingConn Gen 3 с рядом аппаратных и программных изменений. Кольцо выполнено из титана, а внутренняя часть покрыта медицинской эпоксидной смолой. Толщина составляет около 2,3 мм, вес варьируется от 2,5 до 3,5 грамм.

Внутри установлены стандартные для таких устройств датчики: измеритель сердечного ритма, температурный сенсор и акселерометр. Главным обновлением стал встроенный вибромотор. Он подает сигналы при низком заряде, повышенном уровне стресса или длительной неподвижности, снижая необходимость постоянно проверять приложение.

Изображение: GizmoChina 

Функция Vascular Health Insights отслеживает изменения артериального давления в ночное время. Разработчики подчеркивают, что система не предназначена для медицинской диагностики и показывает динамику показателей.

Читайте: Samsung представила сенсорный OLED-дисплей, который измеряет частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Для этого пользователю достаточно приложить палец к экрану.


Дополнительно устройство анализирует апноэ во сне и ведет прогнозирование цикла для женщин. Кольцо фиксирует уровень кислорода в крови, физическую активность и автоматически распознает базовые виды нагрузки.

Время работы достигает 11–14 дней без вибрации. С включенной функцией оно сокращается до 10–12 дней. Кольцо поддерживает iOS и Android, синхронизируется с Apple Health и Google Health Connect, а также может хранить данные до 10 дней без подключения к смартфону.

#носимые устройства #умное кольцо #ringconn #ringconn gen 3
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Sony выплатит $7,8 млн пользователям PlayStation Network по коллективному иску
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter