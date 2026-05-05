Global_Chronicles
Ryzen AI 5 435G в Geekbench приблизился по скорости к Ryzen 5 8600G
В базе Geekbench появились результаты тестирования процессора AMD Ryzen AI 5 435G. APU на архитектуре Zen 5 показал производительность, близкую к Ryzen 5 8600G на Zen 4.

Ryzen AI 400 станет первой линейкой настольных APU AMD на Zen 5 с упором на встроенный блок для задач ИИ. Первые утечки по младшей модели серии уже дают общее представление о том, как она смотрится на фоне нынешних APU Ryzen 8000G.

Изображение: WCCFTech

По данным записи в Geekbench, Ryzen AI 5 435G представляет собой 6-ядерный 12-поточный APU для сокета AM5 с архитектурой Zen 5, базовой частотой 2 ГГц, ускорением до 4,5 ГГц, 14 МБ кеша и стандартным TDP 65 Вт. За графику отвечает интегрированная Radeon 840M с четырьмя вычислительными блоками на базе RDNA 3.5, а отдельный NPU XDNA 2 заявлен с производительностью до 50 TOPS для задач искусственного интеллекта.

Чип протестировали на материнской плате JGINYUE B850M Snow Dream WiFi с 32 ГБ оперативной памяти под управлением Windows 11. В Geekbench он набрал 2620 баллов в одноядерном и 10 594 балла в многоядерном режиме, при том, что максимальная зафиксированная частота во время теста составила 4,094 ГГц — ниже заявленного буста.

Для сравнения, Ryzen 5 8600G в среднем показывает 2493 балла в одноядерном и 10 857 баллов в многоядерном тесте Geekbench, то есть новый APU примерно на 5% быстрее по одному ядру и около на 2–3% слабее по суммарной производительности. Возможно, часть производительности осталась нереализованной. Окончательные выводы можно будет сделать после официального релиза.

#amd #apu #geekbench #zen 5 #rdna 3.5 #ryzen 5 8600g #ryzen ai 5 435g #тестирования процессора
Источник: wccftech.com
