Свежие утечки указывают на расширение линейки флагманов Xiaomi. Инсайдер Йогеш Брар сообщил, что Xiaomi ведет разработку нового смартфона категории Ultra с процессором Xring O3. По его данным, речь идет об отдельной модели, которая не совпадает с ожидаемым Xiaomi 18 Ultra.
Компания уже использовала собственный чип в Xiaomi 15s Pro, а теперь готовит следующее поколение. Предполагается, что Xring O3 представят в ближайшее время. Его также рассматривают как основу для других устройств, включая складные модели. Новый смартфон создают параллельно с основным флагманом года. Это вызывает вопросы о его месте в линейке. Также источник допускает, что устройство ограничат китайским рынком без глобального запуска.
По предварительным данным, Xring O3 получит восьмиядерную архитектуру вместо прежней десятиядерной схемы. Конфигурация включает одно ядро Prime с частотой до 4,05 ГГц, ядра Titanium около 3,42 ГГц и энергоэффективные ядра до 3,02 ГГц. Частота графического процессора приблизится к 1,5 ГГц. Скорость оперативной памяти останется на уровне 9600 МТ/с. Эти изменения направлены на улучшение многозадачности, фоновой обработки и стабильности в ресурсоёмких задачах.
