Появились сведения о разработке нового флагманского смартфона Xiaomi. Устройство может получить собственный чип Xring O3.

Свежие утечки указывают на расширение линейки флагманов Xiaomi. Инсайдер Йогеш Брар сообщил, что Xiaomi ведет разработку нового смартфона категории Ultra с процессором Xring O3. По его данным, речь идет об отдельной модели, которая не совпадает с ожидаемым Xiaomi 18 Ultra.

Изображение: GizmoChina

Компания уже использовала собственный чип в Xiaomi 15s Pro, а теперь готовит следующее поколение. Предполагается, что Xring O3 представят в ближайшее время. Его также рассматривают как основу для других устройств, включая складные модели. Новый смартфон создают параллельно с основным флагманом года. Это вызывает вопросы о его месте в линейке. Также источник допускает, что устройство ограничат китайским рынком без глобального запуска.

По предварительным данным, Xring O3 получит восьмиядерную архитектуру вместо прежней десятиядерной схемы. Конфигурация включает одно ядро Prime с частотой до 4,05 ГГц, ядра Titanium около 3,42 ГГц и энергоэффективные ядра до 3,02 ГГц. Частота графического процессора приблизится к 1,5 ГГц. Скорость оперативной памяти останется на уровне 9600 МТ/с. Эти изменения направлены на улучшение многозадачности, фоновой обработки и стабильности в ресурсоёмких задачах.