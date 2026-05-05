Global_Chronicles
В ближайшие два года Nintendo может выпустить игры по трём ключевым франшизам
В сети появилась информация о возможных релизах Nintendo на 2027–2028 годы. Речь идет о проектах в сериях Metroid, Zelda и Super Smash Bros.

Информация о будущих релизах Nintendo пока ограничивается неофициальными источниками. Тем не менее, новые заявления уже вызвали обсуждение среди игроков.

Изображение: WCCFTech

Автор канала Kiwi Talkz Рис Рейли сообщил о планах Nintendo по нескольким известным сериям. Он утверждает, что в ближайшие годы компания выпустит новые проекты, связанные с Metroid, The Legend of Zelda и Super Smash Bros.

При этом Рейли не уточняет формат релизов. Он допускает разные варианты: полноценные новые игры, ремастеры, спин-оффы или проекты для цифровых сервисов. По его словам, формулировки намеренно остаются общими.

Отдельно он упомянул серию Zelda. Помимо фильма, который планируют выпустить в будущем году, ожидается еще один игровой проект, но, опять-таки, конкретные детали отсутствуют.

Что касается Metroid, источник говорит о новой игре в ближайшей перспективе, и опять без уточнения сроков и формата.

Информация по Super Smash Bros также остается неопределенной. Рейли указывает на релиз в течение одного-двух лет, однако не подтверждает, идет ли речь о новой части или обновленной версии существующей игры.

#nintendo #nintendo switch 2 #the legend of zelda #metroid #super smash bros
Источник: wccftech.com
