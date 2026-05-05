Toyota и Hyundai представили сразу несколько водородных проектов и показали, что автопроизводители продолжают инвестировать в топливные элементы для конкретных задач и форматов.

На фоне массового перехода к аккумуляторным электромобилям водородные легковые модели авто часто воспринимали нечто временное и далёкое от реалий. Новые проекты Toyota и Hyundai показывают, что производители видят в таких установках полезный инструмент для дальних поездок с дополнительным оборудованием вроде приспособлений для кемпинга или прицепов, а также для оффроуда.

Tacoma H2-Overlander, представленный на SEMA 2025, построен на рамной платформе TNGA-F и использует силовую установку второго поколения Mirai с топливными элементами и тремя водородными баллонами, встроенными в раму. Мощность системы достигает 547 лошадиных сил, крутящий момент распределяют два электромотора по осям, а трансмиссия рассчитана на движение по бездорожью.

Побочный продукт работы установки — вода, и Toyota встроила в машину систему ее сбора и фильтрации для использования в кемпинге. Пикап также может отдавать до 15 кВт электричества наружу через розетки формата NEMA 14-50, что позволяет питать оборудование или лагерь при длительных выездах. Для оффроуда пикап получил поднятую подвеску, внедорожные шины и доработанные бамперы.

Отдельный трек у Toyota — прототип GR LH2 на базе гоночного шасси GR010 для Ле-Мана. Здесь инженеры используют жидкий водород и отрабатывают компоновку баков, безопасность и стабильность подачи топлива на высоких скоростях. Машина служит лабораторией для возможного водородного класса выносливых гонок и показывает, как технологию можно применить в автоспорте.

Hyundai делает ставку на серийный сегмент и обновила кроссовер NEXO. Новая версия, по данным компании, способна примерно 719 километров на одной заправке, а сама заправка водородом занимает около пяти минут. Модель поддерживает буксировку прицепа и предлагает ровный пол багажника, чтобы не жертвовать практичностью ради водородной установки.

Для таких машин Hyundai разработала отдельный визуальный подход Art of Steel: он подчеркивает металлические поверхности, строгие линии и интегрированные световые элементы HTWO. Эти решения должны визуально отличать водородные модели от обычных кроссоверов и батарейных электрокаров, при этом, сильно не усложняя форму кузова.