Global_Chronicles
Аналитик поделился информацией о характеристиках смартфона OpenAI с ИИ-агентом и сроках его выхода
OpenAI ускоряет разработку собственного смартфона с ИИ-агентом. Устройство получит процессор MediaTek Dimensity 9600 по техпроцессу 2 нм и выйдет в первой половине 2027 года.

Идея смартфона, где вместо привычных приложений работает ИИ-агент, постепенно превращается в реальный проект. Аналитик Минг-Чи Куо раскрыл дату начала производства, технические характеристики чипа и тип памяти будущего устройства OpenAI.

@mingchikuo 

OpenAI планирует запустить массовое производство своего первого смартфона в первой половине 2027 года. Поставщиком процессора, скорее всего, станет MediaTek. Речь идет о специализированном чипе Dimensity 9600, который компания TSMC изготовит по техпроцессу N2P во второй половине нынешнего года.

Аппаратную часть спроектируют под задачи ИИ. В чипе будет двухпроцессорная архитектура NPU для многоуровневых вычислений. Память — LPDDR6, накопитель — UFS 5.0. Это позволит избежать узких мест при непрерывной работе ИИ. Улучшенный процессор обработки изображений повысит качество HDR: смартфону предстоит визуально интерпретировать окружение пользователя. Идея в том, чтобы пользователь перестал запускать десятки приложений. Вместо этого ИИ-агент сам выполняет задачи исходя из намерений человека. Для этого потребуется глубокая интеграция «железа» и софта. OpenAI получит полный контроль — без ограничений на уровне платформы, которые существуют в текущих экосистемах.

Телефон будет постоянно анализировать контекст: поведение владельца, сценарии использования. Простые задачи решаются локально на устройстве, более сложные — через облачные ИИ-системы. В конструкцию системы также заложат средства безопасности вроде pKVM и встроенного хеширования.

Если планы по разработке будут осуществлены, то суммарные поставки за 2027 и 2028 годы составят около 30 миллионов смартфонов.

#смартфоны #искусственный интеллект #tsmc #openai #mediatek #ии-агент #dimensity 9600 #n2p
Источник: gizmochina.com
