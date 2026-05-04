Global_Chronicles
Samsung вернулась к проекту по выпуску 8-дюймовых кремниевых пластин
Samsung Electronics ведет переговоры с партнерами о строительстве линии по производству 8-дюймовых пластин из карбида кремния. Старт серийного выпуска намечен на 2028 год.

Компания Samsung начала осваивать технологию карбида кремния еще в 2023 году. Тогда проект заморозили из-за общего спада на рынке, но теперь к нему вернулись. Подразделение Samsung Foundry рассматривает полупроводники на основе сложных соединений как перспективное направление. Переоборудование существующих 8-дюймовых линий для кремниевых пластин под карбид кремния и нитрид галлия позволит сэкономить на начальных затратах и повысить загрузку мощностей.

Изображение: IT Home

По данным ETNEWS, переговоры с поставщиками уже дошли до стадии развертывания оборудования. Рынок силовых полупроводников оживился благодаря буму в индустрии искусственного интеллекта, что подтолкнуло Samsung возобновить проект. В планах компании построить опытную линию для прототипов SiC в 2027 году. Серийное производство начнется через год.

#samsung #полупроводники #sic #карбид кремния
Источник: ithome.com
