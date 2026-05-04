Global_Chronicles
Доцент РЭУ им. Плеханова указал, какие валюты могут просесть на фоне конфликта с Ираном
Доцент РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов предупредил о возможном ослаблении валют трех стран. Причина — затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

Военные действия и санкции на энергетическом направлении быстро отражаются на курсе валют стран, которые закупают большую часть топлива за рубежом. На фоне конфликта вокруг Ирана экономисты уже оценивают, какие национальные валюты сильнее всего зависят от роста цен на энергоресурсы и от доступа к доллару. 

© РИА Новости / Павел Бедняков

Павел Севостьянов отметил, что под наибольшим давлением в случае затяжного конфликта окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и крупным импортом энергии. В этот список он включил турецкую лиру, египетский фунт и пакистанскую рупию.  По расчетам, на которые ссылается эксперт, с начала года лира ослабла к доллару примерно на 5,2 процента, египетский фунт — на 11,5 процента, тогда как пакистанская рупия в целом немного укрепилась — около 0,48 процента.

Экономист объяснил, что рост стоимости импортируемых энергоресурсов повышает спрос на иностранную валюту и одновременно снижает интерес к национальной, что создает условия для ее удешевления. Он напомнил, что энергетические кризисы почти всегда сопровождаются колебаниями валютных курсов, поскольку через этот канал шок быстро передается в экономику.  На ситуацию дополнительно влияет блокада иранских портов, которую США ввели после неудачных переговоров с Тегераном: это ограничивает поставки и поддерживает напряженность на рынке нефти и газа.

#ближний восток #девальвация #конфликт на ближнем востоке #турецкая лира #египетский фунт #пакистанская рупия
Источник: 1prime.ru
