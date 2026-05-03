Проект использует технологию CattleTracker для совмещения энергетики и сельского хозяйства.

Вопрос использования земли под солнечные станции часто вызывает споры. Один из проектов в США показывает, как можно совместить энергетику и сельское хозяйство без разделения территории.

Фото: Silicon Ranch

Silicon Ranch ввела в эксплуатацию солнечную станцию на ранчо в Кристиане, штат Теннесси. Площадка одновременно служит источником электроэнергии и местом для разведения крупного рогатого скота. Компания не изолировала территорию, а встроила разведение коров в сам проект.

Ключевую роль играет система CattleTracker. Она управляет положением панелей и переводит их в режим, при котором животные могут свободно перемещаться. Конструкции поднимаются и меняют угол, чтобы освободить пространство для выпаса и при этом продолжать генерацию энергии. Выработанную электроэнергию покупает кооператив, который снабжает светом больше 750 тысяч клиентов в 11 округах.

Разработчики несколько лет дорабатывали систему и получили патенты на ключевые элементы. Инженеры сосредоточились на безопасности животных и контроле их поведения. Наблюдения на площадке идут с 2023 года. Специалисты фиксируют, что скот сохраняет обычные условия содержания, а состояние почвы не ухудшается.

Silicon Ranch утверждает, что впервые запустила такой большой объект, где скотоводство и солнечная генерация существуют вместе. Компания планирует расширить систему и на разведение овец.