Belkin представила настольное зарядное устройство мощностью 2500 Вт с тремя розетками и четырьмя USB‑портами, рассчитанное на одновременную работу с несколькими устройствами.

Производители аксессуаров все чаще совмещают сетевой фильтр и USB‑зарядку в одном компактном корпусе, чтобы разгрузить розетки под столом. Belkin встраивает этот подход в настольный формат и предлагает сразу две модели с разной мощностью, но похожим набором разъёмов.

Основная новинка — настольная зарядка мощностью 2500 Вт в матовом черном корпусе с габаритами 101 × 82,98 × 41,5 мм. На передней панели она несет четыре USB‑разъема: два USB‑C по 70 Вт каждый и два USB‑A по 12 Вт. Дополнительно на корпусе есть три сетевые розетки переменного тока — две сверху и одна на задней стороне, так что к станции можно подключать как зарядные кабели, так и бытовую технику.

Belkin заявляет, что устройство заряжает до семи подключенных потребителей одновременно, а суммарная мощность до 2500 Вт позволяет питать смартфоны, ноутбуки и другую электронику. На верхней панели расположены светодиодные индикаторы, которые показывают состояние работы и упрощают контроль за подключениями.

В качестве более легкого варианта Belkin предлагает настольное устройство 7‑в‑1 SRZ001 с GaN‑элементами и общей мощностью 70 Вт. У него те же три розетки переменного тока и четыре USB‑порта, при этом USB‑C отдают до 70 Вт и поддерживают режим PPS. Габариты составляют 96 × 83 × 42 мм, масса — около 480 граммов, в комплект входит кабель длиной 1,5 метра. Старшая модель ориентируется на более интенсивную нагрузку, а SRZ001 подходит для повседневной зарядки нескольких гаджетов на рабочем столе.