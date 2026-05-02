Global_Chronicles
Новое настольное зарядное устройство Belkin на 2500 Вт заряжает до семи устройств одновременно
Belkin представила настольное зарядное устройство мощностью 2500 Вт с тремя розетками и четырьмя USB‑портами, рассчитанное на одновременную работу с несколькими устройствами.

Производители аксессуаров все чаще совмещают сетевой фильтр и USB‑зарядку в одном компактном корпусе, чтобы разгрузить розетки под столом. Belkin встраивает этот подход в настольный формат и предлагает сразу две модели с разной мощностью, но похожим набором разъёмов.   

Изображение: GizmoChina  

Основная новинка — настольная зарядка мощностью 2500 Вт в матовом черном корпусе с габаритами 101 × 82,98 × 41,5 мм. На передней панели она несет четыре USB‑разъема: два USB‑C по 70 Вт каждый и два USB‑A по 12 Вт. Дополнительно на корпусе есть три сетевые розетки переменного тока — две сверху и одна на задней стороне, так что к станции можно подключать как зарядные кабели, так и бытовую технику.  

Изображение: GizmoChina  

Belkin заявляет, что устройство заряжает до семи подключенных потребителей одновременно, а суммарная мощность до 2500 Вт позволяет питать смартфоны, ноутбуки и другую электронику. На верхней панели расположены светодиодные индикаторы, которые показывают состояние работы и упрощают контроль за подключениями.  

Читайте: Gizmochina назвала лучшие внешние аккумуляторы мощностью от 100 Вт в 2026 году                

В качестве более легкого варианта Belkin предлагает настольное устройство 7‑в‑1 SRZ001 с GaN‑элементами и общей мощностью 70 Вт. У него те же три розетки переменного тока и четыре USB‑порта, при этом USB‑C отдают до 70 Вт и поддерживают режим PPS. Габариты составляют 96 × 83 × 42 мм, масса — около 480 граммов, в комплект входит кабель длиной 1,5 метра. Старшая модель ориентируется на более интенсивную нагрузку, а SRZ001 подходит для повседневной зарядки нескольких гаджетов на рабочем столе.

#зарядное устройство #belkin #2500 вт #srz001
Источник: gizmochina.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter