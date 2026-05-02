Far Far West стартовал в раннем доступе Steam и уже на следующий день занял второе место в чарте топ-продаж по выручке, показав пиковый онлайн более 30 тысяч игроков и рейтинг «чрезвычайно положительно».

Речь идет не о крупном издателе, а о небольшой студии, в которой работает всего восемь человек. Тем не менее, их первый проект сумел быстро подняться в верхние строки чарта Steam и собрать очень высокий пользовательский рейтинг.

Far Far West — это кооперативный шутер с упором на сбор добычи, действие которого разворачивается в альтернативной версии Дикого Запада. Игра сочетает классический вестерн с элементами фэнтези: здесь есть магия, монстры и необычное оружие. Игроки объединяются в отряды до четырех человек, берут охотничьи задания и выслеживают опасных противников в открытых локациях.

Источники: SteamDB

После выхода в раннем доступе на Steam игра всего за день поднялась на вторую позицию в чарте Top Sellers, где позиции рассчитывают по выручке. По данным SteamDB, пиковый одновременный онлайн достиг 30 288 игроков, что заметно для новой инди-игры с оригинальной вселенной и без сильной маркетинговой поддержки.