Речь идет не о крупном издателе, а о небольшой студии, в которой работает всего восемь человек. Тем не менее, их первый проект сумел быстро подняться в верхние строки чарта Steam и собрать очень высокий пользовательский рейтинг.
Изображение - Far Far West
Far Far West — это кооперативный шутер с упором на сбор добычи, действие которого разворачивается в альтернативной версии Дикого Запада. Игра сочетает классический вестерн с элементами фэнтези: здесь есть магия, монстры и необычное оружие. Игроки объединяются в отряды до четырех человек, берут охотничьи задания и выслеживают опасных противников в открытых локациях.
Источники: SteamDB
После выхода в раннем доступе на Steam игра всего за день поднялась на вторую позицию в чарте Top Sellers, где позиции рассчитывают по выручке. По данным SteamDB, пиковый одновременный онлайн достиг 30 288 игроков, что заметно для новой инди-игры с оригинальной вселенной и без сильной маркетинговой поддержки.
Отзывы пользователей на старте также получились крайне высокими: рейтинг в Steam держится на уровне около 98% положительных оценок с пометкой «чрезвычайно положительно». Авторы уже опубликовали план раннего доступа: в ближайшие месяцы они обещают добавить новые заклинания, огнестрельное и холодное оружие, внутриигровые события, дополнительные цели в заданиях, улучшения реиграбельности и еженедельные испытания.