Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Инди-шутер Far Far West от команды из восьми человек ворвался в топ продаж Steam
Far Far West стартовал в раннем доступе Steam и уже на следующий день занял второе место в чарте топ-продаж по выручке, показав пиковый онлайн более 30 тысяч игроков и рейтинг «чрезвычайно положительно».

Речь идет не о крупном издателе, а о небольшой студии, в которой работает всего восемь человек. Тем не менее, их первый проект сумел быстро подняться в верхние строки чарта Steam и собрать очень высокий пользовательский рейтинг.

Изображение - Far Far West

Far Far West — это кооперативный шутер с упором на сбор добычи, действие которого разворачивается в альтернативной версии Дикого Запада. Игра сочетает классический вестерн с элементами фэнтези: здесь есть магия, монстры и необычное оружие.  Игроки объединяются в отряды до четырех человек, берут охотничьи задания и выслеживают опасных противников в открытых локациях.   

Источники: SteamDB

После выхода в раннем доступе на Steam игра всего за день поднялась на вторую позицию в чарте Top Sellers, где позиции рассчитывают по выручке.  По данным SteamDB, пиковый одновременный онлайн достиг 30 288 игроков, что заметно для новой инди-игры с оригинальной вселенной и без сильной маркетинговой поддержки.   

Отзывы пользователей на старте также получились крайне высокими: рейтинг в Steam держится на уровне около 98% положительных оценок с пометкой «чрезвычайно положительно».  Авторы уже опубликовали план раннего доступа: в ближайшие месяцы они обещают добавить новые заклинания, огнестрельное и холодное оружие, внутриигровые события, дополнительные цели в заданиях, улучшения реиграбельности и еженедельные испытания.

#игры #steam #ранний доступ #инди #кооперативный шутер #far far west #steam top sellers #лутер-шутер
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter