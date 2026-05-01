Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Электрический кроссовер Lexus TZ покажут 6 мая как премиальный аналог Toyota Highlander EV
Lexus объявила о премьере нового электрического SUV, которая состоится 6 мая и пройдет в формате онлайн-трансляции.

Производитель премиальных автомобилей Lexus последовательно расширяет линейку крупногабаритных электрокаров. Следующим шагом станет трехрядный кроссовер, который компания уже начала показывать на тизерах. 

Изображение: Сarscoops 

Lexus подтвердила запуск нового электрического кроссовера и назначила его дебют на 6 мая, трансляцию проведут на YouTube.  В материалах говорится, что новинка станет безэмиссионной альтернативой для Lexus TX и, по пропорциям, близка к Toyota Highlander EV.  Силуэт на затемненных изображениях показывает знакомые очертания, но с более покатой крышей к задней части.   

Изображение: Сarscoops 

Кузов, вероятно, переработают: ожидаются раздельные светодиодные фары, закрытую решетку радиатора Singleframe, расширенные крылья, рельефные двери и большие легкосплавные диски, при этом остекление и дверные ручки могут совпадать с Highlander EV.  В салоне планируют трехрядную компоновку, возможна шестиместная версия, а часть элементов, включая 14‑дюймовый экран мультимедиа, перейдет от Toyota.   

Габариты, вероятно, останутся на уровне Highlander EV: около 5050 мм в длину и 3050 мм колесной базы на доработанной платформе TNGA‑K.  Ранее Lexus зарегистрировала обозначения TZ450e и TZ550e, что говорит о двух вариантах силовой установки. Highlander EV предлагает передний и полный привод с мощностью около 221 и 338 л. с., а также батареи на 77 и 95,8 кВт·ч с запасом хода до примерно 515 км.  Новый Lexus TZ ориентируют на конкуренцию с Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90, а цены ожидаются выше, чем у Highlander EV, который должен стартовать в диапазоне от $50 тысяч.

#электромобиль #toyota #lexus #suv #lexus tz #toyota highlander ev
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter