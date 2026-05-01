Lexus объявила о премьере нового электрического SUV, которая состоится 6 мая и пройдет в формате онлайн-трансляции.

Производитель премиальных автомобилей Lexus последовательно расширяет линейку крупногабаритных электрокаров. Следующим шагом станет трехрядный кроссовер, который компания уже начала показывать на тизерах.

Изображение: Сarscoops

Lexus подтвердила запуск нового электрического кроссовера и назначила его дебют на 6 мая, трансляцию проведут на YouTube. В материалах говорится, что новинка станет безэмиссионной альтернативой для Lexus TX и, по пропорциям, близка к Toyota Highlander EV. Силуэт на затемненных изображениях показывает знакомые очертания, но с более покатой крышей к задней части.

Кузов, вероятно, переработают: ожидаются раздельные светодиодные фары, закрытую решетку радиатора Singleframe, расширенные крылья, рельефные двери и большие легкосплавные диски, при этом остекление и дверные ручки могут совпадать с Highlander EV. В салоне планируют трехрядную компоновку, возможна шестиместная версия, а часть элементов, включая 14‑дюймовый экран мультимедиа, перейдет от Toyota.

Габариты, вероятно, останутся на уровне Highlander EV: около 5050 мм в длину и 3050 мм колесной базы на доработанной платформе TNGA‑K. Ранее Lexus зарегистрировала обозначения TZ450e и TZ550e, что говорит о двух вариантах силовой установки. Highlander EV предлагает передний и полный привод с мощностью около 221 и 338 л. с., а также батареи на 77 и 95,8 кВт·ч с запасом хода до примерно 515 км. Новый Lexus TZ ориентируют на конкуренцию с Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90, а цены ожидаются выше, чем у Highlander EV, который должен стартовать в диапазоне от $50 тысяч.