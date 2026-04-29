Операторы связи и отраслевые объединения заявляют, что не могут надежно отделить VPN‑трафик от обычных международных соединений на основе одних только сетевых данных. На этом фоне обсуждение в Минцифры идеи отдельной тарификации «международного» трафика и ужесточения позиции по отношению к VPN вызывает у рынка заметные вопросы.

Ассоциация компаний связи направила запрос в Минцифры и получила подтверждение, что ведомство прорабатывает механизм дополнительной оплаты за международный трафик в мобильных сетях. Параллельно министерство говорит о необходимости регулировать VPN‑сервисы и фактически относит их использование к международному трафику, если соединение идет через зарубежные площадки. В ответе чиновники ссылаются на уже действующую систему централизованной блокировки запрещенных ресурсов.

Представители операторов и эксперты поясняют, что на практике трафик, проходящий через VPN, неотличим от обычного зашифрованного соединения с зарубежным сервером. Пакеты данных не содержат явной привязки к стране назначения, а маршрутизация иногда выстраивает путь так, что часть «российского» трафика тоже идет через иностранные узлы. По сути, попытка отдельно тарифировать VPN на уровне операторов либо затронет весь зарубежный трафик разом, либо приведет к массовым ошибкам, чего участники отрасли стараются избежать.