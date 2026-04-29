Саке в условиях «лунной гравитации»: Dassai и Mitsubishi ферментировали напиток на МКС.

В Японии производитель саке и промышленный концерн объединили силы вокруг космического эксперимента. Вместе с JAXA они проверили, как проходит ферментация саке в модуле Kibo на МКС в условиях, близких к лунной гравитации.

По данным ТАСС, Dassai и Mitsubishi Heavy Industries провели эксперимент на борту японского модуля Kibo на Международной космической станции с использованием оборудования JAXA. В установке создали режим, который имитирует гравитацию на поверхности Луны, и в этих условиях впервые завершили процесс алкогольного брожения саке. Ингредиенты и совместно разработанное оборудование отправили на орбиту в прошлой осенью, а после окончания ферментации сырье вернули на Землю.

Из полученного объема изготовили 116 мл напитка, 100 мл разлили в титановые емкости и продали за 110 млн иен, что составляет около ≈₽ 51,5 млн по курсу ЦБ РФ на 29.04.2026. Остаток и образовавшийся осадок отправят в лаборатории, где специалисты изучат возможные генетические изменения дрожжей под воздействием космических условий. Вырученные средства направят на развитие японской космической программы, а сам эксперимент рассматривают как первый этап проекта по производству саке уже на поверхности Луны.