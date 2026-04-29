Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Японские компании впервые провели алкогольную ферментацию саке на орбите в модуле Kibo на МКС
Саке в условиях «лунной гравитации»: Dassai и Mitsubishi ферментировали напиток на МКС.

В Японии производитель саке и промышленный концерн объединили силы вокруг космического эксперимента. Вместе с JAXA они проверили, как проходит ферментация саке в модуле Kibo на МКС в условиях, близких к лунной гравитации. 

© MHI_GroupJP/ X

По данным ТАСС, Dassai и Mitsubishi Heavy Industries провели эксперимент на борту японского модуля Kibo на Международной космической станции с использованием оборудования JAXA. В установке создали режим, который имитирует гравитацию на поверхности Луны, и в этих условиях впервые завершили процесс алкогольного брожения саке. Ингредиенты и совместно разработанное оборудование отправили на орбиту в прошлой осенью, а после окончания ферментации сырье вернули на Землю.   

Из полученного объема изготовили 116 мл напитка, 100 мл разлили в титановые емкости и продали за 110 млн иен, что составляет около ≈₽ 51,5 млн по курсу ЦБ РФ на 29.04.2026. Остаток и образовавшийся осадок отправят в лаборатории, где специалисты изучат возможные генетические изменения дрожжей под воздействием космических условий. Вырученные средства направят на развитие японской космической программы, а сам эксперимент рассматривают как первый этап проекта по производству саке уже на поверхности Луны.

#космос #япония #мкс #jaxa #саке #dassai #kibo
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter