Global_Chronicles
Framework подняла цену графического модуля RTX 5070 12 ГБ на 72% выше версии с 8 ГБ
Framework представила графический модуль RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти для ноутбука Laptop 16 стоимостью $1199.

Одна из ключевых особенностей ноутбуков Framework — возможность заменить весь графический модуль вместо покупки нового устройства. На фоне подорожания памяти новая конфигурация RTX 5070 показывает, насколько сильно дополнительный объем видеопамяти влияет на итоговую цену.

Изображение: WCCFTech

Ранее Framework продавала модуль RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти за $699 для Laptop 16. Теперь компания добавила вариант с 12 ГБ, который предлагает на 50% больший объем памяти и стоит $1199. Разница в $500 означает, что версия с 12 ГБ обходится пользователю примерно на 72% дороже по сравнению с модулем на 8 ГБ.

При этом характеристики самого графического процессора не меняются: речь идет о той же RTX 5070, а рост цены связан именно с увеличением объема VRAM на фоне ограниченных поставок памяти. Производитель и NVIDIA отмечают, что конфигурация с 12 ГБ лучше подходит для сценариев, где приложения и игры активно используют видеопамять, и позволяет расширить линейку вариантов Laptop 16.

Новый графический модуль уже доступен для предварительного заказа, а отгрузку запланировали на июнь.

#nvidia #цена #видеопамять #framework #laptop16 #rtx5070 #графический модуль
Источник: wccftech.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
