Framework представила графический модуль RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти для ноутбука Laptop 16 стоимостью $1199.

Одна из ключевых особенностей ноутбуков Framework — возможность заменить весь графический модуль вместо покупки нового устройства. На фоне подорожания памяти новая конфигурация RTX 5070 показывает, насколько сильно дополнительный объем видеопамяти влияет на итоговую цену.

Ранее Framework продавала модуль RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти за $699 для Laptop 16. Теперь компания добавила вариант с 12 ГБ, который предлагает на 50% больший объем памяти и стоит $1199. Разница в $500 означает, что версия с 12 ГБ обходится пользователю примерно на 72% дороже по сравнению с модулем на 8 ГБ.

При этом характеристики самого графического процессора не меняются: речь идет о той же RTX 5070, а рост цены связан именно с увеличением объема VRAM на фоне ограниченных поставок памяти. Производитель и NVIDIA отмечают, что конфигурация с 12 ГБ лучше подходит для сценариев, где приложения и игры активно используют видеопамять, и позволяет расширить линейку вариантов Laptop 16.

Новый графический модуль уже доступен для предварительного заказа, а отгрузку запланировали на июнь.