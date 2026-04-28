Global_Chronicles
Аномальное потепление Антарктиды в 2024 году может иметь глобальные последствия
Деятельность человека сильно повысила температуру в Антарктиде в 2024 году. Компьютерное моделирование показало: к концу столетия при высоких выбросах такие явления станут в 20 раз более частыми.

Даже в условиях полярной ночи климатические процессы могут резко менять привычную картину. Последние наблюдения это подтверждают.

Изображение - ChatGPT

Зимой 2024 года температура в отдельных районах Восточной Антарктиды поднялась на 28 градусов выше среднего уровня и держалась так более двух недель. Обычно в этот период значения опускаются ниже −30°C, поэтому отклонение оказалось заметным.

Ученые связывают событие с редким сочетанием атмосферных факторов. Сначала ослаб полярный вихрь, который обычно удерживает холодный воздух над континентом. В стратосфере температура выросла более чем на 15 градусов, затем произошел еще один скачок в августе.

После этого над регионом закрепилась область высокого давления. Она позволила теплому и влажному воздуху из более низких широт проникнуть вглубь материка. Этот поток, известный как атмосферная река, редко достигает Антарктиды зимой. Облачность при этом удерживала тепло у поверхности и не давала ему быстро рассеиваться.

Похожие события уже происходили ранее, включая эпизод 2022 года с отклонением почти на 40 градусов. Моделирование показывает: без влияния человека такие явления оставались бы крайне редкими. Теперь их вероятность выросла и может увеличиться еще сильнее к концу века.

Изменения в Антарктиде затрагивают устойчивость ледяных щитов и шельфовых ледников, от которых зависит уровень мирового океана. А высокий уровень океана означает более частые наводнения и штормовые приливы на берегах всех континентов.

#изменение климата #антарктида #ледники #повышение уровня моря #уровень моря #волна жары #полярный вихрь
Источник: phys.org
