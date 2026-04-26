Rogbid представила часы SpinX с оптическим колесом прокрутки, AMOLED-экраном и аккумулятором на 1100 мАч. Устройство также получило встроенный фонарик и поддержку Bluetooth-звонков.

Rogbid добавила в SpinX оптическое колесо прокрутки, которое реагирует на нажатие по всей поверхности. Пользователь может перемещаться по меню, менять параметры и управлять приложениями без лишних касаний экрана. Колесо работает по кругу без мертвых зон, поэтому команды выполняются быстрее и точнее.

Часы получили AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Заявлена цветопередача на уровне 99,5% Adobe RGB.

В корпус встроили фонарик с отдельной линзой и отражателем. Он формирует направленный луч и поддерживает три режима: дальний свет, стробоскоп и SOS.

Аккумулятор емкостью 1100 мАч обеспечивает до 40 дней работы и до 100 дней ожидания. Устройство защищено по стандарту 3ATM и MIL-STD 810H, оснащено компасом и поддерживает более 100 видов активности. Также доступны мониторинг пульса, кислорода в крови и сна, а связь работает через Bluetooth 5.4.

Цена новинки — $49,99 (эквивалентно ≈₽ 3775 по курсу ЦБ РФ на 26.04.2026).