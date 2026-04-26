Global_Chronicles
Представлены часы SpinX с оптическим колесом прокрутки, компасом, фонариком и батареей 1100 мАч
Rogbid анонсировала смарт-часы SpinX с новым способом управления. Модель сочетает емкий аккумулятор, встроенный фонарик и функции мониторинга здоровья.

Rogbid представила часы SpinX с оптическим колесом прокрутки, AMOLED-экраном и аккумулятором на 1100 мАч. Устройство также получило встроенный фонарик и поддержку Bluetooth-звонков. 

Изображение: GizmoChina 

Rogbid добавила в SpinX оптическое колесо прокрутки, которое реагирует на нажатие по всей поверхности. Пользователь может перемещаться по меню, менять параметры и управлять приложениями без лишних касаний экрана. Колесо работает по кругу без мертвых зон, поэтому команды выполняются быстрее и точнее.

Изображение: GizmoChina 

Часы получили AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Заявлена цветопередача на уровне 99,5% Adobe RGB.

Изображение: GizmoChina 

В корпус встроили фонарик с отдельной линзой и отражателем. Он формирует направленный луч и поддерживает три режима: дальний свет, стробоскоп и SOS.

Изображение: GizmoChina 

Аккумулятор емкостью 1100 мАч обеспечивает до 40 дней работы и до 100 дней ожидания. Устройство защищено по стандарту 3ATM и MIL-STD 810H, оснащено компасом и поддерживает более 100 видов активности. Также доступны мониторинг пульса, кислорода в крови и сна, а связь работает через Bluetooth 5.4.

Цена новинки — $49,99 (эквивалентно ≈₽ 3775 по курсу ЦБ РФ на 26.04.2026).

#смарт-часы #amoled #bluetooth 5.4 #rogbid #spinx
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

Вася Рогов
16:50
Не су свой нос куда собака не совала
Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
Дима
16:30
Да, конечно. А по версии в печати это Максмум возможностей.
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Djereli
16:24
А ты только узнал что нет своих фруктов в стране?
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Snooper
16:10
Родина сказала, что это СВО, заявления типа "по факту идет война" и есть самое настоящее предательство.
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Waramagedon
16:09
чушпан сбежавший из 404 будет про киоски гутарить?
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
Waramagedon
15:55
ответ очень простой - высокие и максимальные в зависимости от проекта и разрешения.
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
migarka96
15:53
актуальный список рабочих vpn есть здесь - https://vpnmag.net/7-nadezhnyh-rabotayushhih-vpn-v-rossii
Ассоциация «Отечественный софт» предложила властям пересмотреть политику блокировок VPN в России
Алисия Степс
15:25
o_O уже начали, раньше подписки всякие за 1000 рублей подключали в месяц, щас ради "нашей" же безопасности Защиту аж самого Интырнета включают, да ЕЩЕ И БЕСПЛАТНО, божечки, вы это слышали - БЕСПЛАТНО....
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Viverna
15:20
так скажем все игры на любителя, на 5500 XT 8Гб спокойно запускаются игры: Avowed, TQ2, Stalker2, EldenRing, DS2, Батла 6, BG 3/4, Horizon F. West, Crysis 3 Remaster и т.д. - весь вопрос как и с каким...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Шериф
15:18
Салопёрд, так когда тебе ноги начнут ломать за неэффективную работу?
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
