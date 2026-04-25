Корпорация Intel сдвинула релиз процессоров Diamond Rapids Xeon на 2027 год. Новая линейка получит до 512 ядер и 16 каналов памяти, а Coral Rapids в 2028 году вернет технологию одновременной многопоточности.

Сегмент серверных процессоров продолжает меняться из-за роста нагрузок и требований к вычислениям. Intel корректирует свои планы и пересматривает архитектурные решения.

Компания Intel перенесла запуск процессоров Xeon семейства Diamond Rapids на следующий год, хотя ранее ориентировалась на более ранний срок. Новые планы предполагают выход в середине года с акцентом на платформу с 16 каналами памяти.

Чипы будут масштабироваться поэтапно. Сначала появятся версии до 256 ядер, затем количество увеличится до 512. При этом все конфигурации сохранят совместимость с одной платформой, без смены сокета.

Diamond Rapids станет последней линейкой без поддержки SMT. В основе лежат производительные ядра Panther Cove-X. В архитектуре также появятся новые вычислительные блоки, а контроллер памяти вынесут отдельно от основного кристалла.

Параметры энергопотребления достигают 650 Вт для платформы LGA 9324. Система поддержит многосокетные конфигурации.

Следующим этапом станет Coral Rapids. Эти процессоры вернут SMT и выйдут примерно в 2028 году на 8-канальных платформах. Intel также готовит специальные решения с поддержкой NVLink для сотрудничества с NVIDIA в задачах искусственного интеллекта.