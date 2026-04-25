Global_Chronicles
Infinix представила игровой смартфон GT 50 Pro с жидкостным охлаждением и батареей 6500 мАч
Infinix представила в Индонезии игровой смартфон GT 50 Pro на чипсете MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с жидкостным охлаждением и аккумулятором емкостью до 6500 мАч

Производители смартфонов все чаще переносят игровые функции топовых моделей в более доступные устройства. Infinix с GT 50 Pro делает ставку на сочетание мощного чипсета, активного охлаждения и емкой батареи при цене на уровне среднего сегмента.

Изображение: Infinix

Infinix GT 50 Pro построен на процессоре MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, выполненном по 4‑нм техпроцессу и использующем крупные вычислительные ядра. Смартфон комплектуют 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом до 512 ГБ. Для контроля нагрева компания применяет систему жидкостного охлаждения HydroFlow с микронасосом, который гонит теплоноситель по контуру площадью 6437 мм².

Изображение: Infinix

Устройство оснащено 6,78‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с разрешением 1,5K, переменной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. По сравнению с прошлой моделью GT 30 Pro емкость аккумулятора выросла с 5500 до 6500 мАч (в ряде регионов — до 6150 мАч). Поддерживаются проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная зарядка 30 Вт, а аксессуар MagCharge Cooler 2.0 может питать устройство напрямую, минуя стандартную схему, чтобы снизить нагрев.

Для игр предусмотрены механические боковые триггеры с двойным ходом, 10 уровнями чувствительности и восемью точками назначения. Смартфон работает на Android 16, производитель обещает пять лет обновлений. В Индонезии версия 12/256 ГБ оценена в 6 499 000 рупий (эквивалентно ≈₽ 28 360), вариант 12/512 ГБ — в 7 499 000 рупий (эквивалентно ≈₽ 32 700). Более широкий запуск пока не анонсирован.

Читайте: Почему собираются прекратить разработку смартфонов с экранами менее 6 дюймов.

#android 16 #infinix #жидкостное охлаждение #игровой смартфон #infinix gt 50 pro #magcharge cooler #mediatek dimensity 8400 ultimate
Источник: notebookcheck.net
Популярные новости

На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
Apple TV+ анонсировала премьеру третьего сезона популярного сериала «Бункер»
+
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
4
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
2
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
Школьница из России разработала ПО для управления компьютером с помощью жестов
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
Исследователи нашли на греческом острове Эгина золотой ювелирный набор возрастом 3500 лет
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за Храм — с мечниками, грифонами и ангелами
3
Основная часть ракеты SLS для миссии «Артемида III» отправилась во Флориду для окончательной сборки
+
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
В США арестовали спецназовца, который заработал $400 тыс. на ставке в Polymarket
+
Brabus и DAB представили три городских электромотоцикла по цене трекового супербайка
+
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
7
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
+

Популярные статьи

Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
7
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
1
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
1

Сейчас обсуждают

Андрей Хмелев
23:44
Новость из ТВ )))
Пользователь платформы прогнозов использовал фен для обмана датчика погоды и выиграл $34 000
Шериф
23:33
Шешан, тебе все завидуют )))))
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
32Влад32
22:28
"... оптимизация программного обеспечения теперь играет более значительную роль в производительности игр, чем считают многие пользователи ПК." Да вы что? Пользователи только и пишут, что производители...
iQOO может работать над смартфоном на Dimensity 9500 с батареей 8000 мАч и камерой 200 Мп
Сергей Гришин
22:26
Комплект Fly More Combo с пультом DJI RC-N3 обойдется в €479 (эквивалентно ≈₽ 41930 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026). Но не у нас! В магазе DJI от... 135.000!
Новые дроны DJI Lito с временем полёта до 52 минут получат LiDAR и запись 4K/60fps HDR
Майню в долгосрок
21:58
да кому оно нужно, кроме пьяного кудахцева с его 9060, которую он купил по пьяне
Патч для видеокарт с ограниченным объёмом VRAM обеспечил рост fps до 88% в ряде игр на RX 5700 XT
József Stalin
21:48
Даже rx 5700 xt теперь довольно играбельная ВК
Патч для видеокарт с ограниченным объёмом VRAM обеспечил рост fps до 88% в ряде игр на RX 5700 XT
Майню в долгосрок
21:11
на рвань позавидуй, я трейдер
Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
Майню в долгосрок
21:07
харе тролить, весь сайт свихнулся от Maestro, даже я перед ним преклоняюсь и завидую
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
migarka96
19:07
список рабочих впн для андроид есть здесь - https://vpnmag.net/5-besplatnyh-vpn-dlya-android
Выбираем VPN клиент для android-устройств: SuperVPN Free VPN Client, Cloud VPN и Hola
Шериф
19:01
Это повтор новости, как тут видимо принято. Поэтому не вижу ничего зазорно повторить свой пост из аналогичной новости. https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/254286/V-Intel-schitajut-chto-iz-za-o...
Intel считает игровые движки и плохую оптимизацию причиной низкой производительности E-Cores в играх
