Infinix представила в Индонезии игровой смартфон GT 50 Pro на чипсете MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с жидкостным охлаждением и аккумулятором емкостью до 6500 мАч

Производители смартфонов все чаще переносят игровые функции топовых моделей в более доступные устройства. Infinix с GT 50 Pro делает ставку на сочетание мощного чипсета, активного охлаждения и емкой батареи при цене на уровне среднего сегмента.

Infinix GT 50 Pro построен на процессоре MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, выполненном по 4‑нм техпроцессу и использующем крупные вычислительные ядра. Смартфон комплектуют 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объемом до 512 ГБ. Для контроля нагрева компания применяет систему жидкостного охлаждения HydroFlow с микронасосом, который гонит теплоноситель по контуру площадью 6437 мм².

Устройство оснащено 6,78‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с разрешением 1,5K, переменной частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. По сравнению с прошлой моделью GT 30 Pro емкость аккумулятора выросла с 5500 до 6500 мАч (в ряде регионов — до 6150 мАч). Поддерживаются проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная зарядка 30 Вт, а аксессуар MagCharge Cooler 2.0 может питать устройство напрямую, минуя стандартную схему, чтобы снизить нагрев.

Для игр предусмотрены механические боковые триггеры с двойным ходом, 10 уровнями чувствительности и восемью точками назначения. Смартфон работает на Android 16, производитель обещает пять лет обновлений. В Индонезии версия 12/256 ГБ оценена в 6 499 000 рупий (эквивалентно ≈₽ 28 360), вариант 12/512 ГБ — в 7 499 000 рупий (эквивалентно ≈₽ 32 700). Более широкий запуск пока не анонсирован.