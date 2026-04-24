Компания TEMPT представила в Индии портативную Bluetooth‑колонку Enigma с заявленной мощностью 30 Вт и поддержкой стереопары через TWS. Модель рассчитана на использование дома и на улице, защищена от брызг и работает до 12 часов от одного заряда.

Рынок портативных колонок в Индии активно растет, и местные бренды стараются сочетать в новых моделях компактный корпус, заметную мощность и простой сценарий использования на улице. TEMPT с Enigma как раз делает ставку на такой универсальный формат.

Изображение: GizmoChina

TEMPT Enigma — это портативная акустическая система с заявленной RMS‑мощностью 30 Вт. Внутри установлены два 65‑миллиметровых широкополосных динамика на неодимовых магнитах и пассивный излучатель для усиления низких частот. При объединении двух колонок по схеме TWS суммарная пиковая мощность достигает 60 Вт и появляется стереозвучание.

Изображение: GizmoChina

Производитель добавил настройку OxyAcoustics с двумя режимами эквалайзера: нейтральным и акцентированным на басах, между ними можно переключаться в зависимости от контента. Для связи с источником Enigma использует Bluetooth 5.3 с радиусом действия до 10 метров. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и работать с голосовыми помощниками. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 3100 мА·ч, заявленное время работы — до 12 часов, зарядка идет по USB Type‑C.

Изображение: GizmoChina

Корпус колонки закрыт тканой полиэстеровой сеткой и оснащен ремешком для переноски. Модель получила класс защиты IPX5, то есть выдерживает брызги воды и подходит для балконов или небольших мероприятий на открытом воздухе. Дополнительно предусмотрена RGB‑подсветка с несколькими режимами, синхронизируемыми с музыкой, управлять которой можно с панели на корпусе. Габариты устройства — 8,5 × 8,5 × 24,6 см, масса около 1,3 кг. TEMPT дает годовую гарантию. В Индии Enigma уже продается по стартовой цене 3999 рупий (эквивалентно ≈₽ 3200).