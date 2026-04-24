Компания ROX Motor представила на пекинском автосалоне специальную версию рамного внедорожника Adamas, приуроченную к будущему запуску производства в России. Пока производитель не раскрывает отличия российской спецификации от исходной модели.

Китайские бренды продолжают готовить модели под российский рынок и используют крупные автосалоны, чтобы подчеркнуть этот акцент. Rox выбрал пекинскую выставку, чтобы напомнить о планах по выпуску своих рамных внедорожников в России.

На стенде Rox рядом с выставочным Adamas поставил деревянную матрешку в красном платке, обозначив, что речь идет о версии для России. Представители компании подтверждают, что готовят локализацию Adamas уже в текущем году, но детали комплектаций и изменений для российского рынка пока не называют. Ранее производитель сообщал, что вместе с Adamas на российских мощностях планирует собирать еще один рамный внедорожник — Rox 01.

Для России Adamas запланировали в трех вариантах: «Семейная версия», «Большая семья» и «Бизнес». Базовый вариант предлагает семиместный салон с центральным проходом к третьему ряду сидений. Внедорожник оснащают гибридной силовой установкой, где модернизированный двигатель Mitsubishi работает генератором, а заявленный запас хода достигает 1226 километров. Подвеску выполнили пневматической, с азотом, с возможностью менять клиренс от 205 до 285 миллиметров и расчетом на работу при температурах до -430С. Производитель заявляет, что автомобиль способен форсировать брод глубиной до 770 миллиметров.