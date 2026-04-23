Turtle Beach представляет серию Command — новую экосистему игровой периферии для ПК, в которую вошли клавиатуры, кейпад и мыши с общим ПО и общей логикой настроек.

Command — это не отдельное устройство, а связанная между собой линейка из шести моделей, которые управляются через единое приложение Turtle Beach Control Studio. В неё вошли две клавиатуры, модульный кейпад и три мыши, включая варианты со встроенными сенсорными дисплеями и поддержкой частоты опроса до 8 кГц (8K polling).

Изображение: Turtle Beach

В серию Command входят проводная TKL-клавиатура KB7 и полноразмерная KB5, кейпад KP7, а также три мыши: беспроводные MC7 и MC5 и проводная MC3. Все устройства ориентированы на Windows 10/11 и используют общую систему профилей, макросов и подсветки.

Изображение: Turtle Beach

KB7 TKL получила переключатели Hall Effect Titan с настраиваемой точкой срабатывания и ресурсом до 100 млн нажатий, а также частоту опроса до 8 кГц. В клавиатуру встроен 4,3‑дюймовый сенсорный Command Touch Display: через него можно переключать профили, запускать макросы, управлять громкостью и использовать интеграцию с OBS и Streamlabs, не отвлекаясь на отдельное ПО. Клавиатура выполнена на низком алюминиевом шасси, оснащена по‑клавишной RGB‑подсветкой и съемной подставкой под ладони; цена — $199,99 (эквивалентно ≈₽ 14965 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).





KB5 — полноразмерная механическая модель с низкопрофильными свитчами Titan, ходом до срабатывания 1,2 мм и предсмазкой переключателей и стабилизаторов. Она комплектуется меньшим 2,4‑дюймовым экраном Command Touch Display, поддерживает те же стримерские функции OBS/Streamlabs и предлагает пять выделенных макроклавиш, регулируемое колесо громкости и частоту опроса до 8 кГц. Стоимость KB5 заявлена на уровне $149,99 (эквивалентно ≈₽ 11220 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Изображение: Turtle Beach

Изображение: Turtle Beach

KP7 представляет собой проводной кейпад с магнитными переключателями Titan на эффекте Холла, который можно состыковать с KB7 или использовать отдельно. Устройство поддерживает частоту опроса до 8 кГц, имеет режим Rapid Trigger, программируемое колесо и съемную подставку под запястье и выдвижной элемент под большой палец, а также подсветку с отдельной подсвеченной зоной под ладонью; рекомендованная цена — $99,99 (эквивалентно ≈₽ 7480 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Топовая мышь MC7 выделяется собственным сенсорным Command Touch Display. Через него меняют DPI, профили, запускают макросы и управляют функциями OBS, включая отключение микрофона. Мышь работает в трех режимах (2,4 ГГц, Bluetooth, провод), использует сенсор Owl‑Eye 30K, оптические переключатели Titan и поддерживает частоту опроса до 8 кГц. В комплект входят две сменные батареи по 1000 мА·ч и зарядная док‑станция; цена — $159,99 (эквивалентно ≈₽ 11970 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Изображение: Turtle Beach

MC5 повторяет общую форму и сенсор Owl‑Eye 30K с той же максимальной частотой опроса 8 кГц, но не имеет дисплея. Зато предлагает до 29 программируемых функций через систему Easy‑Shift, 4D‑колесо прокрутки и боковой прокрутке с функцией щелчка; время работы при максимальной частоте опроса заявлено до 35 часов, стоимость — $119,99 (эквивалентно ≈₽ 14965 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026). Проводная MC3 ориентирована на более простой сценарий: тот же сенсор 30K, оптические Titan, 4D‑колесо, до 29 программируемых функций и частоту опроса 1000 Гц за $79,99 (эквивалентно ≈₽ 5990 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Изображение: Turtle Beach

Все устройства серии Command поддерживают настройку через Turtle Beach Control Studio: пользователи могут синхронизировать подсветку, макросы и профили между клавиатурами, кейпадом и мышами, собирая вокруг ПК единую экосистему периферии.