Rambus анонсировала чипсет SOCAMM2 для серверов искусственного интеллекта. Решение ориентировано на компактные и энергоэффективные модули памяти нового поколения.

Рост нагрузок в системах искусственного интеллекта меняет требования к аппаратной части. Особенно это касается памяти, от которой зависит производительность и энергопотребление серверов.

Rambus представила чипсет SOCAMM2 для модулей памяти на базе LPDDR5X. Разработка ориентирована на серверные платформы, работающие с задачами искусственного интеллекта.

SOCAMM2 предлагает иной подход к организации памяти. Вместо распаянных решений используются съемные модули, которые можно обновлять и обслуживать. При этом сохраняется энергоэффективность LPDDR и добавляется гибкость серверной инфраструктуры.

Изображение: WCCFTech

Чипсет включает функции управления, мониторинга и питания. Он поддерживает стабильную работу модулей и скорость передачи данных до 9,6 Гбит/с. В состав входят регуляторы напряжения и SPD-центр для настройки и телеметрии.

Представитель Micron назвал SOCAMM2 ключевым шагом к созданию эффективной и масштабируемой памяти для следующего поколения серверов ИИ. Аналитики IDC отмечают, что архитектуры памяти, подобные SOCAMM2, помогают сбалансировать производительность и энергоэффективность.

SOCAMM2 постепенно рассматривают как один из базовых стандартов для серверов ИИ.