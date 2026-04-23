На следующей неделе Motorola покажет не только складные Razr. Компания готовит к выпуску еще один телефон — Edge 70 Pro. Его представят в Индии 29 апреля.

Корпус новинки имеет толщину всего 6,99 миллиметра. Внутри установлен аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт.

Экран изогнутый, диагональю 6,8 дюйма. Технология — AMOLED Extreme. Пиковая яркость достигает 5200 нит, частота обновления — 144 Гц. Процессор — MediaTek 8500 Extreme. Доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Постоянная память — 256 ГБ стандарта UFS 4.1. Телефон работает на Android 16.

Камеры: основная на 50 мегапикселей с сенсором Sony LYTIA 710, сверхширокоугольная тоже на 50 мегапикселей. Фронтальная камера также получила 50 мегапикселей.

Motorola обещает три года обновлений операционной системы. Смартфон выйдет в трех цветах: Pantone Lily White, Pantone Tea и Pantone Titan.

