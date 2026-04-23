Учёные зафиксировали изменения в кишечной микрофлоре и когнитивных функциях при употреблении оливкового масла первого отжима.

Питание влияет не только на обмен веществ, но и на работу мозга. Исследователи обратили внимание на различия между типами жиров в повседневном рационе.

Учёные из Университета Ловира-и-Вирхиль в Испании наблюдали за 656 людьми в возрасте от 55 до 75 лет. В течение двух лет они отслеживали питание и изменения в когнитивных способностях. В выборку вошли участники с избыточным весом и метаболическим синдромом.

Группа, регулярно употреблявшая оливковое масло первого отжима, показала рост разнообразия кишечной микрофлоры. Параллельно участники лучше справлялись с задачами на память и концентрацию. При этом в группе с рафинированным маслом исследователи зафиксировали обратную тенденцию — снижение разнообразия микробиоты.

Ученые связали различия с методом производства. Нерафинированное масло сохраняет витамины и антиоксиданты, тогда как обработка снижает их содержание. Не все виды оливкового масла обладают одинаковым эффектом, пояснили исследователи, добавив: «Важно выбирать, какой жир использовать». «Здоровье в конечном итоге начинается с ежедневного питания», — говорят эксперты. — «Мы должны учитывать не только количество жиров, но и их качество».

Авторы подчёркивают, что выводы требуют дополнительной проверки на более широкой группе.