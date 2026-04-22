Энтузиаст сообщил, что изготовил массив ячеек DRAM в самодельной чистой комнате класса 100, оборудованной в садовом сарае.

На фоне дефицита и роста цен на память из‑за спроса со стороны ИИ энтузиасты все чаще обсуждают, можно ли самому сделать хотя бы какую‑то часть того, что обычно делают крупные фабрики. Автор YouTube-канала Dr. Semiconductor решил проверить это на практике и попытался изготовить DRAM‑ячейки буквально в собственном дворе.

В новом видео YouTube-блогер Dr. Semiconductor показывает, как в чистой комнате садового сарая проходит все ключевые этапы производства простого массива ячеек оперативной памяти. Он начинает с подготовки пластин: отрезает небольшие кремниевые чипы от большого листа, очищает их и переходит к нанесению слоев.

Далее он формирует оксидный слой толщиной около 330 нм в высокотемпературной печи, наносит адгезионный слой и фоторезист. Через трафарет и ультрафиолет он переносит рисунок, после чего проявитель удаляет облученные области. Следующие шаги включают формирование истока и стока транзисторов: дополнительное травление, легирование открытого кремния и отжиг для более глубокого проникновения примесей.

На этапе металлизации Dr. Semiconductor с помощью маленького трафарета напыляет алюминий, убирает излишки и получает многослойный чип, готовый к тестам. Подключить микроскопические ячейки напрямую проводами он не может, поэтому применяет микроманипуляторы. Измерения показывают емкость одной ячейки около 12 пФ, что он считает хорошим результатом для любительской DRAM. В финале автор заявляет, что намерен создать гораздо более крупный массив ячеек, который можно будет физически подключить к ПК.