Хидео Кодзима появился на встрече с руководством Xbox с устройством в коробке с логотипом компании. Назначение устройства официально не раскрывают.

В игровой индустрии иногда внимание привлекают не только анонсы, но и детали со встреч разработчиков. Один такой случай связан с недавней встречей в Microsoft.

Изображение: @HIDEO_KOJIMA_EN

Хидео Кодзима (Hideo Kojima) встретился с руководителями Xbox, включая представителей Microsoft. На опубликованном фото он держит коробку с надписью «Xbox для Кодзимы».

Содержимое устройства не раскрывают. Внешний вид коробки вызвал обсуждения среди наблюдателей игровой индустрии. В числе версий называют ранний прототип облачного устройства Xbox. Также рассматривают вариант контроллера под названием Sebile, который может работать с облачными сервисами.

Microsoft ранее сообщала о разработке облачных решений нового поколения и специализированных чипов для Xbox Cloud Gaming. Эти проекты связаны с использованием серверной инфраструктуры и технологий удаленного запуска игр.

Кодзима сотрудничает с Xbox Game Studios и Microsoft над проектом OD. Часть его работы также связывают с облачной инфраструктурой Xbox, но детали разработки не раскрывают. Летние игровые мероприятия и The Game Awards 2026 должны прояснить ситуацию.



