Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова направили обращение министру науки Валерию Фалькову. Они предлагают установить базовую стипендию на уровне не ниже 100 процентов прожиточного минимума.

С сентября прошлого года обычная академическая стипендия — 2224 рубля. Социальная — 3340 рубля. Этого, считают в «Справедливой России», катастрофически мало.

Авторы инициативы предлагают закрепить в законе: стипендия — это не формальная поощрительная выплата, а инструмент поддержки. Базовый размер должен стартовать от прожиточного минимума. Социальную — еще выше, на 20 процентов. С поправкой на региональную экономику и ежегодной индексацией.

По сути, это увеличение примерно в десять раз. Где-то даже больше, если брать конкретный регион. Миронов говорит: студентам не придется постоянно подрабатывать. Появится время на учебу. В итоге страна получит более подготовленные кадры.

Лантратова напоминает: у молодых людей нет постоянного дохода. А цены на еду, проезд, жилье и учебники растут. Многие просто вынуждены работать, причем часто в ущерб занятиям. Законодатели уже направили письмо Валерию Фалькову. Дальше — вопрос к правительству и бюджетным возможностям.