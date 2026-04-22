Global_Chronicles
Dangbei выпустила аквариум с ИИ для автоматического ухода за рыбами и с автокормушкой на 180 дней
Компания Dangbei начала продажи умного аквариума Smart Fish Tank 2S Ultra, который использует ИИ для распознавания рыб и автоматической настройки условий содержания.

Китайский производитель Dangbei вывел на рынок необычный продукт — аквариум со встроенным искусственным интеллектом. Новинка получила индекс 2S Ultra и поступит в продажу 26 апреля на платформе JD.com. 

Изображение: GizmoChina  

Аквариум стоит 599 юаней, что равно примерно 6560 руб. Система на основе ИИ распознает виды рыб по их внешнему виду. Затем алгоритмы подстраивают кормление, освещение, поток воды и стерилизацию в зависимости от размера, типа и количества обитателей.

Высокоточные датчики отслеживают качество воды в реальном времени. Фильтрация работает по двойной схеме с сухим и влажным разделением — это не позволяет отходам растворяться. В системе есть минеральные и биохимические фильтры, активированный уголь, минеральные шарики и нанопористые камеры. Они стимулируют развитие полезных бактерий и удаляют аммиак с нитритами. При желании владелец включает УФ-стерилизацию.

Изображение: GizmoChina  

Два водяных насоса перекачивают до 350 литров в час каждый. Керамические валы делают работу почти бесшумной — уровень шума не превышает 30 дБ. Насосы создают поток воды и насыщают ее кислородом по принципу «дождя».

Освещение собрано из 45 светодиодов с диапазоном волн 380-730 нм. Этого достаточно для водных растений, кораллов и декоративных рыб. Пользователь настраивает режимы, например, имитацию естественного света.

Автоматическая кормушка вмещает большой запас корма. Два выходных отверстия и влагозащита предотвращают засорение. При полной загрузке устройство выдает корм по расписанию до 180 дней.

Аквариум использует автомобильное стекло UHA с прозрачностью 91,3%. Объем резервуара — 32 литра, соотношение сторон 16:9. Модульная крышка обеспечивает вентиляцию, не дает скапливаться конденсату и упрощает доступ внутрь.

Подключение работает через Wi-Fi и Bluetooth. Разъем питания Type-C позволяет запитать аквариум от внешнего аккумулятора при отключении электричества. Габариты — 505 x 295 x 318,5 мм.

#китай #искусственный интеллект #ии #dangbei #smart fish tank 2s ultra #умный аквариум
Источник: gizmochina.com
