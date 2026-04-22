Компания Dangbei начала продажи умного аквариума Smart Fish Tank 2S Ultra, который использует ИИ для распознавания рыб и автоматической настройки условий содержания.

Китайский производитель Dangbei вывел на рынок необычный продукт — аквариум со встроенным искусственным интеллектом. Новинка получила индекс 2S Ultra и поступит в продажу 26 апреля на платформе JD.com.

Аквариум стоит 599 юаней, что равно примерно 6560 руб. Система на основе ИИ распознает виды рыб по их внешнему виду. Затем алгоритмы подстраивают кормление, освещение, поток воды и стерилизацию в зависимости от размера, типа и количества обитателей.

Высокоточные датчики отслеживают качество воды в реальном времени. Фильтрация работает по двойной схеме с сухим и влажным разделением — это не позволяет отходам растворяться. В системе есть минеральные и биохимические фильтры, активированный уголь, минеральные шарики и нанопористые камеры. Они стимулируют развитие полезных бактерий и удаляют аммиак с нитритами. При желании владелец включает УФ-стерилизацию.

Изображение: GizmoChina

Два водяных насоса перекачивают до 350 литров в час каждый. Керамические валы делают работу почти бесшумной — уровень шума не превышает 30 дБ. Насосы создают поток воды и насыщают ее кислородом по принципу «дождя».

Освещение собрано из 45 светодиодов с диапазоном волн 380-730 нм. Этого достаточно для водных растений, кораллов и декоративных рыб. Пользователь настраивает режимы, например, имитацию естественного света.

Автоматическая кормушка вмещает большой запас корма. Два выходных отверстия и влагозащита предотвращают засорение. При полной загрузке устройство выдает корм по расписанию до 180 дней.

Аквариум использует автомобильное стекло UHA с прозрачностью 91,3%. Объем резервуара — 32 литра, соотношение сторон 16:9. Модульная крышка обеспечивает вентиляцию, не дает скапливаться конденсату и упрощает доступ внутрь.

Подключение работает через Wi-Fi и Bluetooth. Разъем питания Type-C позволяет запитать аквариум от внешнего аккумулятора при отключении электричества. Габариты — 505 x 295 x 318,5 мм.