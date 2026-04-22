В Китае вложили около $29,3 млн в 200 Мп камеры, теперь Apple хочет создать аналогичную для iPhone. Речь идет не только об основной камере, но и о телеобъективе с перископической системой.

Apple продолжает менять аппаратную часть камер iPhone и проверяет новые сенсоры с более высоким разрешением. Компания рассматривает использование 200-мегапиксельной основной камеры в будущих моделях iPhone. Ранее такие данные уже появлялись, теперь речь идет и о телеобъективе.

Изображение: WCCFTech

По информации инсайдера Digital Chat Station, Apple оценивает сенсор с таким разрешением для перископической камеры. Перископический модуль с тетрапризмой впервые появился в iPhone 15 Pro Max. Сейчас компания также внедряет переменную диафрагму в iPhone 18 Pro и Pro Max. Эти изменения развивают систему оптического зума.

Китайские производители активно работают в этом направлении. По имеющимся данным, они вложили около $29,3 миллиона в разработку и внедрение 200-мегапиксельных перископических камер. Высокое разрешение дает более детализированные снимки и упрощает кадрирование без потери качества. При этом нет подтверждения, что Apple добавит такие сенсоры в ближайшие модели. Информация основана на утечках, поэтому требует осторожного отношения.