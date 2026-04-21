AOC представила игровой монитор AGON PRO AG326UZD2 с экраном QD-OLED нового поколения. Модель поддерживает 4K, высокую частоту обновления и современные интерфейсы подключения.

AOC расширила линейку AGON PRO и добавила в нее новую модель с упором на качество изображения и современные интерфейсы. Монитор AG326UZD2 получил 31,5-дюймовый экран с разрешением 4K. В основе лежит QD-OLED панель четвертого поколения от Samsung.

Она обеспечивает более четкое изображение по сравнению с предыдущей версией технологии. Пиковая яркость достигает 1000 нит при небольшом уровне заполнения экрана.

Базовая частота обновления составляет 165 Гц. При необходимости монитор повышает ее до 240 Гц, что делает изображение более плавным в играх. Устройство поддерживает стандарт VESA DisplayHDR True Black 500 и выводит 10-битный цвет с охватом 99,7% DCI-P3 и расширенными значениями для sRGB и Adobe RGB.

Модель оснащена портами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB-C с поддержкой Power Delivery. Встроенный KVM-переключатель позволяет работать с несколькими устройствами. Монитор поддерживает консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S с режимом 4K при 120 Гц. Продажи начнутся в этом месяце, цена составляет $1080 (эквивалентно ≈₽ 81 250).