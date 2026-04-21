Microsoft готовит чип следующего поколения для Xbox. Судя по новой информации, он появится не только в фирменной приставке.
Пользователь KeplerL2 на форуме NeoGaf сообщает: процессор Project Helix будет интегрирован в специализированные решения от ASUS, MSI и других производителей. Это напоминает стратегию линейки ASUS ROG Ally, где используется семейство процессоров Ryzen Z2. Глубокая интеграция с игровым интерфейсом Xbox делает игровой процесс больше похожим на консольный, чем на ПК.
Сам чип Project Helix не появится в свободной продаже как автономное решение. Геймеры не смогут просто купить процессор и собрать компьютер самостоятельно.
Вице-президент Xbox следующего поколения Джейсон Рональд (Jason Ronald) подтверждает: собственная консоль Xbox на базе Project Helix остается в планах. Партнерство с производителями ПК выглядит как дополнительный вариант для расширения присутствия брендов на глобальном рынке. Какие именно функции добавят ASUS и MSI в свои версии кастомных компьютеров, пока неизвестно. Официальных заявлений от компаний еще не поступало. Масштабы партнерства Microsoft с производителями ПК тоже остаются неясными.