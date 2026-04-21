По слухам, Microsoft разрешит производителям ПК создавать собственные устройства на базе чипа Project Helix. Компания при этом не отказывается от выпуска традиционной консоли Xbox.

Microsoft готовит чип следующего поколения для Xbox. Судя по новой информации, он появится не только в фирменной приставке.

Пользователь KeplerL2 на форуме NeoGaf сообщает: процессор Project Helix будет интегрирован в специализированные решения от ASUS, MSI и других производителей. Это напоминает стратегию линейки ASUS ROG Ally, где используется семейство процессоров Ryzen Z2. Глубокая интеграция с игровым интерфейсом Xbox делает игровой процесс больше похожим на консольный, чем на ПК.

Сам чип Project Helix не появится в свободной продаже как автономное решение. Геймеры не смогут просто купить процессор и собрать компьютер самостоятельно.

Вице-президент Xbox следующего поколения Джейсон Рональд (Jason Ronald) подтверждает: собственная консоль Xbox на базе Project Helix остается в планах. Партнерство с производителями ПК выглядит как дополнительный вариант для расширения присутствия брендов на глобальном рынке. Какие именно функции добавят ASUS и MSI в свои версии кастомных компьютеров, пока неизвестно. Официальных заявлений от компаний еще не поступало. Масштабы партнерства Microsoft с производителями ПК тоже остаются неясными.