Insta360 представила беспроводной микрофон Mic Pro на NAB Show 2026. Устройство получило экран E-Ink и систему из трех микрофонов.

Изображение: GizmoChina

Mic Pro отличается от предыдущей модели конструкцией передатчика. На его передней стороне установлен круглый цветной дисплей E-Ink. Пользователь может вывести на экран текст, изображение или графику. Дисплей потребляет мало энергии и остается читаемым при ярком освещении.

Микрофон использует систему из трех встроенных микрофонов. Обработка звука выполняется с помощью алгоритмов шумоподавления на базе нейропроцессора. Это позволяет уменьшить посторонние шумы во время записи.

В передатчик встроена функция локальной записи. Она сохраняет звук, если беспроводное соединение работает с перебоями. Mic Pro также поддерживает прямое подключение к камерам Insta360 без отдельного приемника, что упрощает настройку.

Компания планирует выпустить устройство в конце нынешнего года. Точные характеристики и цену пока не раскрыли.