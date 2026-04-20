Производители памяти не смогут полностью закрыть спрос на DRAM в ближайшие годы. Дефицит сохранится, что повлияет на цены.

Рынок оперативной памяти переживает серьезный дисбаланс. Производители не успевают наращивать объемы выпуска DRAM.

По данным Nikkei Asia, к концу 2027 года производители DRAM закроют лишь 60% мирового спроса. Компании наращивают производство, но этого недостаточно.

Samsung, SK Hynix, Micron и китайская YMTC запускают дополнительные линии и строят новые фабрики. Но эти заводы заработают не скоро. При этом основное расширение мощностей уйдет на выпуск HBM — памяти для систем ИИ. Выпуск устаревших типов DRAM компании уже сократили.

Аналитики Counterpoint подсчитали: чтобы покрыть спрос, производители должны наращивать выпуск на 12% ежегодно. Реальные темпы составляют лишь 7,5%. Цены не вернутся к норме как минимум до конца 2028 года.

Больше всего пострадают производители компьютеров и смартфонов. Им придется либо закладывать рост цен в конечную стоимость устройств, либо снижать объемы памяти в новых моделях. Крупные заказчики уже пытаются заключать долгосрочные контракты, чтобы хоть как-то зафиксировать поставки.