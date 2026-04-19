Разработчики Blood of Dawnwalker применяли генеративный ИИ при создании игры. Однако в финальной версии проекта ИИ-контента не останется.

Генеративный ИИ проникает во все сферы, включая игровую индустрию. Но не каждая студия готова выпускать продукт с его использованием.

Создатели Blood of Dawnwalker подтвердили, что на ранних этапах разработки они тестировали генеративный ИИ. Технология помогала создавать черновики текстур, анимаций и диалогов.

При этом разработчики заявляют: ни один элемент, сгенерированный ИИ, не попадет в финальную версию игры. Вся работа, созданная нейросетями, послужила лишь вспомогательным инструментом для команды. Финальный контент художники и сценаристы делали вручную.

Студия объясняет такое решение контролем качества. Генеративный ИИ пока не способен выдавать результат, соответствующий стандартам студии. Разработчики не хотят рисковать репутацией и выпускать продукт с артефактами или неестественными диалогами.