Valve представила бета-версию Proton 11 для Steam Deck и Linux. Обновление расширяет список поддерживаемых игр и улучшает работу уже доступных проектов.

Valve выпустила Proton 11 в статусе бета-версии. Этот слой совместимости позволяет запускать игры, рассчитанные на Windows, в среде Linux и на Steam Deck. Версия основана на Wine 11 — обновленном инструменте, который добавляет поддержку драйверов ядра NTSync. Эта технология переносит часть модели синхронизации Windows непосредственно в ядро Linux. За счет этого снижается нагрузка на процессор и повышается стабильность работы. При этом система лучше справляется с распределением задач, что влияет на плавность игрового процесса. В результате как новые, так и ранее требовательные проекты, включая Crimson Desert и Resident Evil: Requiem, работают стабильнее и демонстрируют более ровную частоту кадров.

Разработчики также внесли исправления для уже поддерживаемых тайтлов. По сути, компания устраняет проблемы совместимости и снижает количество сбоев при запуске.

Proton 11 Beta ориентирован на пользователей Steam Deck и настольных систем с Linux. Версия доступна для тестирования, при этом Valve продолжает дорабатывать инструмент перед стабильным релизом.