OnePlus анонсировала для своего игрового смартфона Ace 6 Ultra аксессуар в виде контроллера.

Производители смартфонов все чаще выпускают игровые аксессуары для своих флагманов. В марте 2026 года Lenovo представила Legion Gamepad G3, почти год назад на рынок вышел Redmi GamePad. Теперь к ним присоединяется OnePlus.

OnePlus подтвердила название нового смартфона — Ace 6 Ultra. Компания позиционирует его как игровое устройство. В тизерах на странице в Weibo производитель упоминает некое «устройство мечты», которое улучшит игровой процесс.

На опубликованных изображениях виден контроллер, наложенный на корпус Ace 6 Ultra. Аксессуар получит триггеры, боковые кнопки и две дополнительные клавиши на задней панели. Других подробностей о функциях контроллера OnePlus пока не раскрывает.

На рынке уже существуют похожие решения от сторонних брендов, например Backbone Pro и 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller. OnePlus, по сути, предлагает собственный вариант для владельцев Ace 6 Ultra. Будет ли контроллер поставляться в комплекте со смартфоном или продаваться отдельно — компания не уточнила.