Дженсен Хуанг в подкасте заявил, что сохранение доступа китайских специалистов к американским технологиям выгодно США. Он отверг аргументы о рисках для нацбезопасности, назвав их пораженческими.

Вопрос о продаже передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай разделяет экспертов в США. Одни видят угрозу национальной безопасности, другие — экономическую необходимость. Глава Nvidia высказался предельно чётко.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, Источник изображения: ChatGPT

В подкасте с YouTube-блогером Дваркешем Пателем Хуангу задали провокационный вопрос. Собеседник привел пример системы Claude Mythos от Anthropic, которая якобы нашла тысячи уязвимостей в операционных системах и браузерах. Патель предположил, что Китай с вычислительными мощностями Nvidia мог бы разрабатывать кибероружие.

Хуанг парировал: Mythos обучали на обычных мощностях, не самых передовых. Китай уже имеет доступ к большим вычислительным ресурсам, например кластеру CloudMatrix от Huawei. Запрет на поставки чипов Nvidia не остановит разработку моделей ИИ в Китае, а лишь вытолкнет китайских исследователей за пределы американской технологической платформы.

По мнению Хуанга, США заинтересованы, чтобы все разработчики ИИ работали именно на американской платформе. Создание двух раздельных экосистем — китайской с открытым кодом и американской закрытой — было бы ужасным исходом для США.

На аргумент, что китайские конкуренты со временем догонят Nvidia, глава компании ответил: «Вы разговариваете не с тем, кто проснулся неудачником». Он заявил, что доля Nvidia на рынке растет, а экосистемы в вычислительной технике менять сложно. Хуанг отказался признавать пораженческую логику, что США проиграют в любом случае.

