Компания Alinea Analytics опубликовала оценки предпродаж Forza Horizon 6. Игра выходит 19 мая.

Собрать $28 миллионов ещё до релиза — задача не для каждой игры. Forza Horizon 6 справилась с ней за месяц до старта продаж.

Изображение: Playground Games

По данным Alinea Analytics, предварительные продажи составили 511 тысяч экземпляров. Это лучший результат среди всех частей серии на старте. При этом игру добавили в списки желаний 3,3 миллиона пользователей.

Изображение: Alinea Analytics

Аналитики ожидают, что за первые 24 часа после релиза в Steam продадут еще около 1,5 миллиона копий. Итоговая цифра может достичь 2 миллионов. Первый всплеск предзаказов случился после публикации геймплейного видео и карты ( познакомиться с ними вы можете здесь ). Второй — несколько дней назад, когда разработчики раскрыли полный список достижений. 13 апреля, в день публикации, игра разошлась тиражом 22 тысячи копий. Это второй лучший показатель после дня открытия предзаказов.

Сообществу понравилось, что из игры убрали режим «Уничтожитель» в стиле королевской битвы. Также игроки одобрили возвращение браслетов и введение контента, специфичного для Японии, а также более удобный для одиночной игры путь к выполнению всех достижений.