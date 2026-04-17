Создание стабильных 3D-сцен по одному изображению остается сложной задачей для моделей искусственного интеллекта. NVIDIA предложила новый подход, направленный на устранение накопления ошибок при построении виртуального пространства.

NVIDIA представила систему Lyra 2.0. Она строит трехмерные сцены на основе одной фотографии и формирует видео с управляемым движением виртуальной камеры. Затем система преобразует эти ролики в 3D-представление, доступное для просмотра в реальном времени.

Скриншот - nvidia.com/labs



Разработчики отмечают две основные проблемы существующих моделей, связанных с тем, что ИИ забывает ранее увиденные области при выходе камеры за пределы кадра. Ошибки накапливаются, и результат постепенно ухудшается.

Lyra 2.0 решает это иначе. Система сохраняет геометрию каждого кадра и использует ее при возврате камеры в уже пройденные точки. Это помогает удерживать структуру сцены. Во время обучения модель также сталкивается с собственными ошибками и учится их исправлять.

Согласно исследовательской работе , сгенерированные сцены могут охватывать примерно 90 метров. В тестах модель превзошла несколько других решений по качеству изображения, согласованности и управлению камерой.

Результат можно использовать в симуляторах, включая Nvidia Isaac Sim. Сейчас система работает только со статичными сценами.