Оригинальный концепт АЗС для электромобилей превращает уголок пустыни в источник энергии. Концепт АЗС использует солнечную энергию.

Американский дизайнер Майкл Янтцен из Санта-Фе разработал концепт зарядной станции для пустынной местности. Проект учитывает жаркий климат и открытую территорию без привычной инфраструктуры.

Изображение: Yanko Design

Концепт High Desert Charging Station строится вокруг солнечной генерации. Янтцен использует основной ресурс пустыни — интенсивное солнечное излучение — и выстраивает вокруг него всю конструкцию.

Станция имеет круглую форму. В центре установлен сужающийся постамент с крупным диском солнечных панелей. Они вырабатывают электричество и подают его к автомобилям, расположенным ниже. Избыточную энергию система направляет в сеть, при нехватке получает питание обратно.

По периметру размещены 16 зарядных мест. Каждое включает бетонную площадку, зарядный блок и защитные элементы. Дорожки ведут к центральной зоне и формируют понятную схему движения.

Каркас под панелями создает затененное пространство. Внутри предусмотрены сиденья и встроенный санузел. Дополнительно в проекте используются участки искусственной травы, которые выделяются на фоне окружающей поверхности и помогают ориентироваться внутри станции.

Янтцен считает, что пустыня сама должна диктовать дизайн, а не просто принимать готовые городские решения.