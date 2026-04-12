Global_Chronicles
Xiaomi удержала третье место мирового рынка смартфонов при скачке стоимости памяти в 2026 году
По итогам I квартала 2026 года Xiaomi заняла 11% мирового рынка смартфонов.

Начало нынешнего года показало слабую динамику рынка смартфонов, но расстановка сил среди лидеров почти не изменилась. При этом ситуация с себестоимостью устройств заметно осложнилась.

Изображение: XiaomiTime

По данным Omdia, мировой рынок смартфонов в первом квартале вырос на 1% в годовом выражении. Поддержку обеспечили запасы в каналах продаж, а не реальное увеличение спроса.

Изображение: XiaomiTime

Xiaomi заняла третье место и получила 11% мировых поставок. Лидером стала Samsung с долей 22%, следом идет Apple с 20%. Далее расположились OPPO с 10% и vivo с 7%.

Главным фактором давления стали комплектующие. Цены на DRAM и NAND выросли примерно на 90% по сравнению с предыдущим кварталом. Прогноз на II квартал указывает на дополнительный рост цен на комплектующие в пределах 30%.

Производители пересматривают подход к линейкам устройств и осторожно подходят к ценообразованию. При этом премиальный и средний сегменты сохраняют устойчивость.

Бренды с фокусом на доступные модели сталкиваются с более жесткими ограничениями. Ограниченная маржинальность не дает гибко повышать цены, что усиливает риски на фоне дальнейшего удорожания компонентов для телефонов.

#смартфоны #samsung #apple #xiaomi #nand #dram #рынок смартфонов #omdia
Источник: ximitime.com
Сейчас обсуждают

No Fate
22:23
Ты не поверишь, США много лет, до 2022 года были первой экономикой мира, и до сих пор не могут построить хотя бы один атомный ледокол.
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
deema35
21:51
Просто сейчас нейронки на пике моды, а молодые любят всё модное. Но любая мода когданибудь пройдёт. Совсем недавно была мода на смартфоны. И многие говорили что компьютеры больше некому не нужны. А л...
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
vadimus777
21:46
И это радует!
На крупнейшей ГЭС в Европе завершена модернизация гидроагрегата №8
asdf2026
21:44
Так он известный плоскоземельщик. Ещё бы он не усомнился
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
ЦАГ
21:39
Видимо, комментаторская перистальтика на IXBT слишком активная. Содержание у Dante не успевает созреть, сразу начинается буквенный понос.
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
32Влад32
21:31
Было прикольно, если бы он заточил острее края.
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
Yuriy De
21:24
Кто хочет почитать, в этой книге раскрывается тотальная ложь которую выдаёт NASA общественности за всю историю, вся информация проходит цензуру, и выдаётся лишь то что соответствует определённым рамк...
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
Зю
21:10
Какая-то копия Tecno POVA 7 Ultra или Infonox GT30 Pro, но с более убогим процессором. Хотя у них в линейках вроде как раз модели послабее и были
Владелец OPPO Find N6 раскритиковал маркетинг бесшовного дисплея
valera60
21:09
Судя по комментарию вы его "член"?
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
Евгений Беликов
19:42
Скоро классические карты будут золотыми - массовыми будут уровня 4060 + ИИ перерисовка от ключевых кадров 1к 30. Карты с постоянным потоком построенных кадров теряют смысл
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
