По итогам I квартала 2026 года Xiaomi заняла 11% мирового рынка смартфонов.

Начало нынешнего года показало слабую динамику рынка смартфонов, но расстановка сил среди лидеров почти не изменилась. При этом ситуация с себестоимостью устройств заметно осложнилась.

Изображение: XiaomiTime

По данным Omdia, мировой рынок смартфонов в первом квартале вырос на 1% в годовом выражении. Поддержку обеспечили запасы в каналах продаж, а не реальное увеличение спроса.

Изображение: XiaomiTime

Xiaomi заняла третье место и получила 11% мировых поставок. Лидером стала Samsung с долей 22%, следом идет Apple с 20%. Далее расположились OPPO с 10% и vivo с 7%.

Главным фактором давления стали комплектующие. Цены на DRAM и NAND выросли примерно на 90% по сравнению с предыдущим кварталом. Прогноз на II квартал указывает на дополнительный рост цен на комплектующие в пределах 30%.

Производители пересматривают подход к линейкам устройств и осторожно подходят к ценообразованию. При этом премиальный и средний сегменты сохраняют устойчивость.

Бренды с фокусом на доступные модели сталкиваются с более жесткими ограничениями. Ограниченная маржинальность не дает гибко повышать цены, что усиливает риски на фоне дальнейшего удорожания компонентов для телефонов.