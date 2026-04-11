Global_Chronicles
В коде Steam нашли упоминания ИИ-инструмента SteamGPT
В коде Steam обнаружили упоминания системы SteamGPT, которую связывают с поддержкой пользователей и анализом поведения аккаунтов

Внутренние изменения в Steam иногда становятся заметны только при разборе кода. На этот раз внимание привлекли строки, которые указывают на возможное присутствие системы искусственного интеллекта. В коде Steam нашли упоминания инструмента под названием SteamGPT. По данным датамайнера Гейба Фоллоуэра, система может находиться в разработке, но официального подтверждения от Valve пока нет.

Изображение: Notebookcheck

Судя по фрагментам кода, SteamGPT может обрабатывать обращения пользователей в службу поддержки. В строках встречаются обозначения типов запросов и их структуры, что указывает на автоматическую обработку сообщений. Также систему связывают с Trust Score — внутренним показателем Steam, который оценивает поведение аккаунтов. В коде нашли и элементы, связанные с античитом в Counter-Strike 2, включая модуль CSBot.

По оценке Фоллоуэра, SteamGPT может работать в фоновом режиме: обрабатывать обращения и анализировать подозрительное поведение игроков, включая изменения Trust Score. Кроме того, в коде обнаружили функцию, которая должна показывать прогноз FPS в Steam Store. Она опирается на данные о производительности пользователей и конфигурациях их ПК.

#искусственный интеллект #steam #valve #ии #counter-strike 2 #античит #steamgpt #steam support #trust score
Источник: notebookcheck.net
