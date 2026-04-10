Global_Chronicles
Корпоративные SSD подорожали на 472% за год и стали в 22,6 раза дороже HDD
Vdura сообщила о резком росте цен на корпоративные SSD. Дополнительно компания отметила скачок стоимости за короткий период в марте 2026 года.

Новые данные по рынку накопителей показывают резкое изменение цен за короткий срок. Речь идет о корпоративных SSD большой емкости. 

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания Vdura сообщила, что стоимость корпоративных SSD объемом 30 ТБ выросла на 472% со второго квартала 2025 года по первый квартал нынешнего. В апреле цена поднялась до $17 500, тогда как год назад она составляла около $3000.

В отчете появились и QLC-модели. Накопители той же емкости стоят $15 121 против $2450 годом ранее.

Компания изменила расчет разницы стоимости между SSD и жесткими дисками. В январе она указывала соотношение 16,4 раза для TLC-накопителей. В апреле показатель составил 22,6 раза, но уже для QLC, поэтому прямое сравнение с прежними данными невозможно.

Отдельно Vdura отметила рост цен почти на 24% за период с 4 по 23 марта. Похожие сигналы поступают от производителей памяти. Kioxia заявила, что весь объем NAND на 2026 год уже распределен, а Phison предупредила о длительном дефиците и изменила условия оплаты.

Определенную настороженность вызывает утверждение Vdura о том, что цены на корпоративные SSD-накопители выросли почти на 24% всего за три недели с 4 по 23 марта. Это согласуется с сообщениями Kioxia, которая заявила, что весь ее объем производства NAND-памяти на 2026 год распродан до 2027 года, и Phison, генеральный директор которой Пуа Кхейн-Сенг предупредил, что дефицит может продлиться десятилетие.

Vdura планирует публиковать такие данные каждый квартал.

#ssd #hdd #nand #qlc #tlc
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Logitech выпустила игровую мышь G PRO X2 SUPERSTRIKE с регулируемой тактильной обратной связью
2
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
1
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
2
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
11
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
5
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
1
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
2
В сеть попали изображения материнской платы на базе чипсета Nvidia N1
1
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
Последняя версия драйверов принесла возможность поиграть в Crimson Desert на видеокартах Intel
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
330
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
6
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
20
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
15

Сейчас обсуждают

Мать Кудахцева
21:19
Если он наблюет, то заставит тебя сожрать его блевоту
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:19
Из твоей попы он вылез?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:17
Главное что бы не заблевал по пьяне.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Мать Кудахцева
21:17
Кудахцева я родила, а кого ты я не знаю
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
21:17
Это с путями, чи нет? У меня торент чето еле качает ее....
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Мать Кудахцева
21:16
Ты теперь еще и без мамный похоже будешь
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
21:15
И через 9 месяцев родился кудах?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Мать Кудахцева
21:15
Хочешь он тебя заклюет? выбирай
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
21:14
FG6X и 106FPS. Раздели 106 на 6 получится. натив с лучами на 5080 всего 18FPS. а на амудэ в нативе с такими настройками и лучами будет 0FPS.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Nvidia&Intel Hater
21:14
Я постоянно страдаю . Вот купил себе 9060 за полтос.Я даун .
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
