Vdura сообщила о резком росте цен на корпоративные SSD. Дополнительно компания отметила скачок стоимости за короткий период в марте 2026 года.

Новые данные по рынку накопителей показывают резкое изменение цен за короткий срок. Речь идет о корпоративных SSD большой емкости.

Компания Vdura сообщила, что стоимость корпоративных SSD объемом 30 ТБ выросла на 472% со второго квартала 2025 года по первый квартал нынешнего. В апреле цена поднялась до $17 500, тогда как год назад она составляла около $3000.

В отчете появились и QLC-модели. Накопители той же емкости стоят $15 121 против $2450 годом ранее.

Компания изменила расчет разницы стоимости между SSD и жесткими дисками. В январе она указывала соотношение 16,4 раза для TLC-накопителей. В апреле показатель составил 22,6 раза, но уже для QLC, поэтому прямое сравнение с прежними данными невозможно.

Определенную настороженность вызывает утверждение Vdura о том, что цены на корпоративные SSD-накопители выросли почти на 24% всего за три недели с 4 по 23 марта. Это согласуется с сообщениями Kioxia, которая заявила, что весь ее объем производства NAND-памяти на 2026 год распродан до 2027 года, и Phison, генеральный директор которой Пуа Кхейн-Сенг предупредил, что дефицит может продлиться десятилетие.

Vdura планирует публиковать такие данные каждый квартал.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxV1tuW3QL