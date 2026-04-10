Мировые поставки персональных компьютеров увеличились в первом квартале 2026 года. Рост произошел на фоне дефицита памяти и ожиданий повышения цен.

Начало 2026 года для рынка ПК оказалось стабильнее, чем ожидали аналитики. Даже при проблемах с компонентами производители сумели нарастить поставки.

По данным IDC, за первые три месяца текущего года мировые поставки ПК выросли на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Рост небольшой, но он идет на фоне ухудшения экономической ситуации и дефицита памяти.

Покупатели активнее обновляют устройства. Часть спроса связана с ожиданием роста цен, другая — с переходом с Windows 10. Дополнительный интерес формируют новые модели, включая ноутбуки на базе Intel Panther Lake.

Региональная картина неоднородна. В Северной и Южной Америке поставки снизились на 3,3 процента. В регионе EMEA, который включает Европу, Ближний Восток и Африку, зафиксировали рост на 7,4 процента.

Лидеры рынка почти не изменились. Первое место занимает Lenovo с долей 25,2%, далее идут HP, Dell, Apple и ASUS.

Во второй половине года ситуация может усложниться. Ограниченный доступ к памяти и нестабильность на Ближнем Востоке остаются ключевыми факторами для глобального рынка.