В 2025 году стороны заключили контракт на $14 млрд

Meta* Platforms и CoreWeave расширили действующее соглашение по инфраструктуре искусственного интеллекта. Общая стоимость сделки достигла примерно $21 млрд, а срок сотрудничества продлили до декабря 2032 года. После объявления о расширении соглашения акции обеих компаний выросли. Бумаги Meta прибавили около 3% и превысили отметку $630, тогда как CoreWeave показала рост на 5,5%.

Соглашение предусматривает доступ Meta к облачным ресурсам CoreWeave. Эти мощности используют для обучения и развертывания моделей, а также для выполнения задач на уровне крупных систем. Инфраструктуру развернут в нескольких локациях. В нее войдут решения на базе платформы Nvidia Vera Rubin. Компании уже сотрудничали ранее. В 2025 году стороны заключили контракт на $14 млрд с поставками вычислительных ресурсов до 2031 года. Новое расширение отражает рост потребности в мощностях для ИИ и усиливает сотрудничество компаний.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России