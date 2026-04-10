Предложен способ шифрования видеоданных, устойчивый к взлому квантовыми вычислениями

Видеофайлы имеют характеристики, которые упрощают анализ повторяющихся элементов при расшифровке. Команда разработчиков сфокусировала внимание на устранении этих особенностей, чтобы затруднить злоумышленникам работу с зашифрованными потоками. В предложенной системе шифрования видеоданные не рассматривают как единый блок. Команда создает псевдослучайные ключи для отдельных кадров и применяет их к каждому фрагменту. Это означает, что даже при перехвате передачи без правильного ключа расшифровать отдельные куски невозможно.

В тестовых симуляциях разработчики измеряли степень случайности зашифрованных данных и уровень сходства между соседними элементами. Чем меньше повторов обнаруживали, тем выше оказывалась устойчивость. По оценкам команды, новый метод демонстрирует преимущество примерно на 10–15% по сравнению с существующими техниками за счет устранения шаблонов.

Важно, что технология работает на стандартном оборудовании без необходимости в специализированных квантовых платформах. Это делает ее совместимой с текущими системами видеосвязи, облачного хранения и наблюдения. Разработчики планируют адаптировать метод для полноформатных потоков и реальных сервисов, чтобы обеспечить защиту видеоданных как от современных атак, так и от тех, что могут появиться с развитием квантовых вычислений.