Google AI Edge Eloquent расшифровывает голос и редактирует текст — без абонентской платы и без ограничений по использованию

Большинство приложений для расшифровки голоса требуют ежемесячной платы или имеют жесткие лимиты. Google решила пойти другим путем. Ее новый инструмент работает бесплатно и без ограничений. Google выпустила приложение Google AI Edge Eloquent для iOS. Оно совмещает экспериментальный подход и практическое применение.

Изображение: 9to5Google

Программа преобразует речь в текст в реальном времени. Пользователь видит расшифровку. После остановки записи программа правит текст и автоматически копирует его в буфер обмена, чтобы в дальнейшем его можно было вставить в нужное приложение.

Инструменты Google AI Edge Eloquent позволяют выделять ключевые мысли и менять стиль: сделать текст короче, длиннее или формальнее. Также отображается статистика, включая количество слов и скорость речи.

Отдельный режим включает полностью локальную обработку, при которой данные останутся в устройстве. При активации моделей Gemini система дополнительно улучшает итоговый текст. Вкладка «История» хранит все расшифровки с возможностью удаления. В разделе «Словари» пользователь добавляет имена или жаргонные выражения для повышения точности. Можно войти в учетную запись Google и импортировать слова из недавних сообщений Gmail.