Независимая дизайн-студия Sugar Design предложила вариант новой BMW 6 Series в стиле Neue Klasse. Концепт сочетает элементы существующих моделей и электрическую архитектуру.

Компания BMW постепенно переводит свои модели на новую электрическую платформу Neue Klasse. Пока известны седаны и кроссоверы — i3 и iX3. А как на этой базе выглядело бы двухдверное купе? Ответ предложила студия Sugar Design.

Фото: sugardesign_1

Цифровой концепт Sugar Design получил переднюю часть от BMW i3: тонкие светодиоды встроены в подсвечиваемую решетку радиатора. Но новая модель шире и ниже. Бампер с крупными воздухозаборниками, более выраженный профиль «акулья морда» и большие диски делают облик агрессивнее, чем у i3.

Сбоку автомобиль напоминает концепт Vision Neue Klasse. Пропорции не классические, но выглядят эффектно. Заднюю часть дизайнеры позаимствовали у лимитированного кабриолета Skytop. Оттуда же широкие рельефные крылья, тонкие фонари и четкая линия крышки багажника. Диффузор добавляет спортивности.

О силовой установке авторы концепта ничего не сообщают. Но форма кузова говорит об электрической платформе Neue Klasse, общей с моделями i3 и iX3.

Автор концепта, вероятно, предполагает, что такая 6-я серия могла бы заменить и 4-е, и 8-е купе. Подобно тому, как Mercedes-Benz CLE объединил C-Class и E-Class. Это упростило бы линейку BMW и снизило затраты.